核污水｜日領事稱難與港府科學化討論　環境局反駁：事故頻率過高

日本駐港領事館岡田健一即將離任，他日前接受訪問提及就處理福島核污水事件時，難與港府有科學化討論，更認為過程中發現港府判斷與港人看法存在落差。



環境局今日（31日）在Facebook發文反駁其說法，重申過去一年多福島核電站發生的事故，單被傳媒報道已有8宗，既有環境受污染，更有員工需入院，港府必須採務實措施作預防，又反問若有人說其車輛十分先進符合國際最高標準，「但沒有說出來的是他的司機單是過去一年便有8次意外紀錄，別人表示擔心又怎會是不科學？」



日本福島核污水：圖為2023年8月24日，日本共同社拍攝的這張照片顯示位於日本福島縣大隈町的福島第一核電站的鳥瞰圖。核電站8月24日開始向太平洋排放核污水。（Reuters）

岡田健一日前接受日語傳媒《香港經濟新聞》專訪，提及福島核污水排放事件，港府禁止日本10個都縣水產輸港。他指一直勸籲港府以科學為依據取消禁令，但港府未接納國際原子能機構判斷為「安全」，認為溝通過程中未能與港府有科學化討論，更指港府的判斷與港人看法存在落差。

環境及生態局今日在Facebook發文反駁，重申已多次公開指福島核污水排海的時間之長及規模之大是前所未有，一旦有任何失誤，對海洋生態和食物安全可以帶來災難性後果。

日本國駐香港總領事館總領事岡田健一。（資料圖片/梁鵬威攝）

該局指，縱觀過去一年多，福島核電站發生的事故，單是被傳媒報道的已有8宗，既有附近環境受到污染，更有員工因而需要入院，頻率之高令人震驚，故香港必須採取務實措施作預防，來保障香港食物安全和市民健康。

該局更反問：「情況如有人說他的車輛十分先進，符合國際最高安全標準，但沒有說出來的是他的司機單是過去一年便有8次意外紀錄，別人表示擔心又怎會是不科學？」

不過，環境局稱歡迎日方在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中等，局方會留意未來的實際執行情況和監測數據，在保障食物安全的大前提下，按照科學證據評核有沒有條件逐步放寛現時採取的預防措施。