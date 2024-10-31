萬聖節｜旅發局派對電車巡遊　6歲喪屍打卡讚靚　中環快閃派雪糕

今日（31日）是萬聖節，本港多區有慶祝活動，包括旅發局推出的「哈囉威香港」主題活動，將有萬聖節主題的派對電車，於傍晚5時50分起，來往西環屈地街至銅鑼灣進行巡遊表演。另外，旅發局在銅鑼灣、中環、尖沙咀三個遊客區，亦分別進行快閃表演、派雪糕、3D光雕匯演。



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旅發局今日推出「哈囉威香港」主題活動，其中在港島進行的派對電車巡遊表演，編號為18的派對電車，車身貼上了南瓜等萬聖節主題布置，亦會載着近20名萬聖節裝扮的表演者，例如巫師、小丑、南瓜等。他們將在派對電車行駛期間，沿途與市民互動。

派對電車在屈地街電車總站等候開出期間，不時有經過市民探頭入內窺看。電車開出時，亦有不少市民被其吸引，舉起手機拍照打卡。

市民李太帶同小朋友到場碰運氣，最終成功與派對電車打卡。李太的6歲兒子今日參加完學校的萬聖節打扮活動，裝扮成韓國電影《屍殺列車》的喪屍前來，他大讚電車裝飾「靚」，雖然車上有許多「怪獸」，但不覺得害怕。李太則指，他們打算今晚到太空館觀看光雕匯演，慶祝萬聖節。

派對電車於晚上近6時出發，會來往西環屈地街電車廠至銅鑼灣總站兩次至晚上約10時，會途經中環終審法院（舊立法會）、銅鑼灣崇光百貨外等，中途不會停站。

另外，在銅鑼灣、中環、尖沙咀，旅發局今晚亦舉行多個活動。在銅鑼灣百德新街行人專用街道，6時50分會有約5分鐘的街頭快閃表演，之後會再到中環、尖沙咀「突襲」。

在中環8號碼頭近香港摩天輪位置，晚上7時至10時會有南瓜造型雪糕車，免費向市民及遊客派雪糕。3D光雕匯演則將於晚上8時15分至10時30分，在尖沙咀香港太空館外舉行。