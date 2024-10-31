萬聖節｜嘩鬼逼爆蘭桂坊　警方封路　港鐵中環站D1及D2出入口關閉

【／Halloween／哈囉喂／蘭桂坊／10月31日／封路】今日是萬聖節正日（31日），中環入黑後已人山人海，大批市民及旅客悉心打扮成嘩鬼，源源不絕進入蘭桂坊，氣氛非常熱鬧，警方目前已實施封路措施，要單向前行。

港鐵今晚近8時公布，為配合警方的人潮管制措施，中環站D1及D2出入口暫時關閉。乘客需使用其他出入口。下文並附上警方分階段封路措施詳情。



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中環蘭桂坊今年推出「驚坊十月」活動，街上佈置香港都市恐怖元素的怪異裝置。部份蘭桂坊的餐廳及酒吧並推出優惠，購買一杯指定飲品，即可享受第二杯半價。酒吧業界昨日（30日）已估計，今晚蘭桂坊及尖沙咀會「爆場」。

蘭桂坊入黑後人山人海 警員現場指揮秩序

警方預料今日有約2.5萬人到蘭桂坊慶祝，故今明兩日（10月31日及11月1日）分階段實施封路及人群管理措施。警方呼籲市民保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

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中環入黑後已人山人海，大批市民及旅客身穿萬聖節裝扮，源源不絕進入蘭桂坊，警員已實施封路措施，並提前準備鐵欄，管理人群的流向，並在現場指揮秩序。

而港鐵今晚近8時公布，為配合警方的人潮管制措施，中環站D1及D2出入口暫時關閉。乘客需使用其他出入口。

中環蘭桂坊在今年萬聖節期間舉行「驚坊十月」活動。（旅發局圖片）

以下道路將於10月31日下午2時至11月1日上午5時封閉：



．介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

．蘭桂坊

．榮華里

．和安里

．介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街

．安蘭街



視乎人潮情況，下列道路或會封閉：



．介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

．介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

．介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街

．介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街

．介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街

．擺花街

．介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中



在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街排隊等候，至於整條德己立街將會封閉。

下列道路的所有停車位及電單車停車位，將於10月31日下午1時至11月1日上午5時，暫停使用，期間所有違例停泊的車輛，不會事前警告，並被拖走或重複票控。



．士丹利街近德己立街

．安蘭街

．介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街

