萬聖節｜蘭桂坊尖沙咀鬼咁多人　酒吧旺丁旺財　市民指氣氛勝去年

今日（31日）是萬聖節，港九多地都有大大小小的慶祝活動。入黑後，大批市民到中環蘭桂坊慶祝，不少人精心打扮。有市民表示，今年蘭桂坊人數較往年多，氣氛甚至比疫情前好。尖沙咀太空館一帶也聚集了不少嘩鬼，主要是來看太空館萬聖節限定3D光雕匯演。



有酒吧負責人表示，訂枱早已在一個月前爆滿，更有客人不問最低消費便決定包枱，有信心生意可較去年翻倍，甚至超越疫情前。蘭桂坊協會估計，今晚有6萬人到場消遣。



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晚上近7時，中環蘭桂坊已有大批市民及遊客，人潮不斷向皇后大道中方向延伸，由皇后大道中走到蘭桂坊，最少要花10分鐘。

「嘩鬼」群出，不少人都精心打扮，人型南瓜、恐怖護士、吸血鬼等常見角色，齊集蘭桂坊，甚至連政府部門的吉祥物大嘥鬼亦有「到場」。

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18歲少女花七小時打扮 首次到蘭桂芳：嚇到不少叔叔嬸嬸

市民Rossi今日花了7個小時，打扮成日本漫畫家伊藤潤二的人氣動漫角色富江，臉旁黏著的面具令她成為「雙面人」。她獨自到場，表示自己剛滿18歲，是首次踏足蘭桂坊，大讚「氣氛好好，啲人好friendly」，又笑言自己的打扮成功嚇到不少叔叔嬸嬸。

王小姐與安先生二人打扮成骷髏骨到場，他們疫情前的萬聖節已經到過蘭桂坊，今次是疫後首次，覺得人潮比疫情前更多。他們認為今年氣氛「都唔錯」，本週日己有不少人在尖沙咀預祝萬聖節。被問到為何選擇再次到蘭桂坊慶祝萬聖節，王小姐指蘭桂坊的氣氛是全港少有。

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扮成明朝錦衣衛內地生首到場：很受中年人士歡迎

亦有不少內地留學生到場感受氣氛。來自江蘇南通的嚴同學打扮成明朝錦衣衛到場，被問到有否被誤認為法師或術士，他笑言沒有，但自稱很受中年人士歡迎。今次是他首次到蘭桂坊，他表示感受到香港中西合璧的自由和開放的文化，又表示打算在這裡「Enjoy Myself」。

來自新疆的兩位留學生，則打扮成麥當勞叔叔和「麥當勞小姐」，像真度甚高，吸引現場不少目光。今年是他們第二年萬聖節來到蘭桂坊，他們覺得今年人潮比去年多，又表示十分喜歡蘭桂坊的氣氛，打算喝一點酒，放鬆一下。

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酒吧負責人：訂枱一個月前已爆滿 其他預售門票一早賣光

位於威靈頓街的樓上酒吧ROSÉ負責人黃先生表示，今年生意比想像中好，訂枱一個月前已經爆滿，其他預售門票一早賣光。客人大多為本地人及外國留學生，少部份為內地客。有職員則指，酒吧上周末已經「爆場」，又透露一個多月前，酒吧仍未訂定包枱價格，但已有客人不問價包枱。

酒吧ROSÉ負責人黃先生表示，今年生意比想像中好，訂枱一個月前已經爆滿，其他預售門票一早賣光。（林遠航攝）

黃生接受訪問時約為晚上七時，他形容人潮比去年同一時間更多，又指因應人潮，考慮將現場門票由400元加價到500至600元，有信心同樣會售罄。他預計今晚酒吧的生意額可以達到40萬元甚至更多，去年有100%的增長，更稱有信心能夠超越疫情前。

黃先生坦言，今年來經濟不景，加上市民北上及外遊消費，酒吧生意一般，對於今年萬聖節市道感到驚喜。他指萬聖節屬西方節日，內地慶祝的氣氛應該不如本港，認為係蘭桂坊的獨特魅力，吸引市民留港慶祝。他又表示，北上潮持續多時，市民都「玩夠」，期望他們未來可以繼續留港消費。