乙型鏈球菌｜防護中心證源頭為長沙灣淡水魚批發市場　屬同一供應

今年8月，本港爆發侵入性乙型鏈球菌感染，衛生防護中心昨（31日）總結，一共錄得131宗ST283個案，最後一宗於10月3日確診。中心亦確認，感染源頭為長沙灣淡水魚批發市場，其中採集到的5個呈陽性淡水魚及環境樣本，與病人屬同一源頭；受影響漁獲批次由該市場同一個批發商供應。



衞生署衞生防護中心昨（31日）總結乙型鏈球菌感染爆發，一共錄得131宗ST283個案。（資料圖片）

衛生防護中心昨（31日）發表新一期《傳染病直擊》，是次爆發有131宗個案，於8月8日至9月30日發病，其中100人有長期病患，4人染病後離世。感染者介乎29至97歲，有61男70女。至於感染徵狀，68人出現敗血症、39人關節膿腫、10人併發腦膜炎。

四分之三無戴手套處理淡水魚

調查顯示，106宗個案曾接觸或處理生的淡水魚，部分曾到淡水魚檔，其餘曾在家處理生的淡水魚，當中四分之三無戴手套，15人手有傷口，另有18人不排除進食未徹底煮熟的淡水魚。

防護中心指，在長沙灣淡水魚批發市場、4個濕街市及元朗3個本地漁場採集環境樣本，最終發現只有石湖墟街市一個淡水魚檔的樣本對ST283呈陽性，其餘樣本均為陰性。查閱有關銷售及供應記錄後，發現受影響漁獲批次由長沙灣淡水魚批發市場一個批發商供應。

衛生署回覆報章查詢，稱採取跨部門防控措施後，侵入性乙鏈個案自9月中旬起下降，10月回落至大致正常水平；中心對個案上升期間蒐集的樣本詳細分析基因，91宗於10月4日、即署方最後一次主動公布個案前確認基因排序。中心其後陸續就早前入院個案樣本基因排序及分析，最終確認131宗個案。