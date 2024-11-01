三層應急機制延至明年底　將加強教職員培訓　增設轉介精神科準則

近年學生精神健康備受關注，政府去年底在全港中學推出「三層應急機制」，原定於今年年底完結，《施政報告》提出延長機制至明年12月底。政府今日（1日）公布機制改善措施，加強支援有自殺風險的學生，包括加強對學校人員的培訓和家長教育、為學校提供清晰指引，釐清適合考慮轉介至醫管局精神科門診服務個案的準則。



三層應急機制將延續至2025年12月31日。（資料圖片）

政府發言人指，政府透過教育局、醫務衞生局和社會福利署的跨部門合作，由去年12月起在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，及早識別和支援有較高自殺風險的學生。在檢視相關情況及聽取業界的意見後，政府在《行政長官2024年施政報告》宣布加強支援兒童及青少年的精神健康，延續及優化機制。

加強對學校人員的培訓和家長教育 涵蓋所有公立中學有較高風險的新舊個案

原定第一層機制，校內的跨專業團隊會優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生。經改善後，政府表示將加強對學校人員的培訓和家長教育，提高他們識別及支援較高自殺風險學生的能力。

在第二層機制，支援服務將涵蓋所有公帑資助中學有較高自殺風險的新舊個案，學校可直接聯絡所屬地區的「校外支援網絡」隊伍。該隊伍會按需要為學生或其家庭配對及轉介其他社區支援服務，並且加強與學校跨專業團隊溝通，確保個案得到持續支援。

三層應急機制將延續至2025年12月31日。

第三層：為學校提供清晰指引 釐清轉介至醫院個案準則

第三層機制屬最後防線，為有嚴重精神健康需要的學生提供醫療服務。政府今日表示，將為學校提供清晰的指引，釐清適合考慮轉介至醫院管理局精神科專科門診服務個案的準則，更精準地照顧不同學生的需要。經分流及甄別後屬於穩定個案的學生，亦可在輪候精神科服務期間，由學校安排接受第一層機制校內支援及第二層機制「校外支援網絡」的服務。

發言人表示，各層機制的專責人員會與學校人員和家長保持緊密溝通，提升各個層級之間的協作，為學生築起更堅固的安全網。

教育局將舉辦多場專題培訓課程、主題式家長教育工作坊

為加強學校人員促進學生精神健康的知識和技能，教育局本學年將舉辦多場專題培訓課程、提供學生精神健康教案和短片，以及繼續與社會福利署合作，安排非政府機構到訪有需要的中學，舉辦精神健康活動，介紹不同的輔導方法、應對技巧和介入策略。

發言人續指，為協助家長進一步掌握子女的健康發展和守護孩子精神健康的方法，教育局會定期舉辦主題式家長教育工作坊和講座，並於11月和12月舉辦正向家長教育電影巡禮，宣傳正向育兒的重要性。

教育局已向全港中學發信通知上述安排及措施。政府將繼續加強跨部門協作，為學生建立有效的支援網絡及營造接納和關愛的社會文化，幫助學生積極面對個人成長的挑戰。