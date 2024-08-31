中學校長倡恒常化「三層應急機制」　學生精神健康不會短期即改善

教育局去年底因應學童自殺潮，在全港中學推出校本「三層應急機制」，識別自殺高風險學生，其後延長至年底；蔡若蓮上周指將作「階段性總結」。輔導教師協會主席何玉芬今（31日）早在電台節目表示，機制成效很高、應恒常化，並指學生精神健康不會到年底就立即改善。



中學校長會主席連鎮邦建議，當局應跨局和跨專業檢視針對學生精神健康問題的短中期措施，長遠也要檢視學制、課程、學校活動、測考方式、升學制度等系統性問題，讓學生有更多幸福感和希望。



新學年將至，校長何玉芬表示，會幫助中一新生慢慢適應，最重要是協助他們掌握解決問題的能力。（資料圖片）

何玉芬表示，全力支持「三層應急機制」恒常化，指學生精神健康不會到年底就立即改善。她認為機制成效很高，令校長可直接轉介個案到醫管局，而以往學生向公立醫院精神科求診，排期輪候隨時2年。她指學校有因輪候時間長，另行尋找資源協助學生，但服務質素未必有保證。

連鎮邦亦支持恒常化機制，尤其是讓校長轉介個案到醫管局的第三層。他建議當局設立高級別的委員會，跨局和跨專業檢視針對學生精神健康問題的短中期措施。他又指學生幸福感很重要，長遠要檢視學制、課程、學校活動、測考方式、升學制度等系統性問題，讓學生「對未來有抱負、有希望。」

迦密愛禮信中學校長何玉芬。（資料圖片／歐嘉樂攝）

助中一生慢慢適應 掌握生活技能

新學年即將展開，何玉芬表示，各中學會幫助中一新生慢慢適應，最重要是協助他們掌握解決問題的能力，而不是只著重學業成績。 她補充道，受疫情影響，一些原本應該在高小掌握到的技能，包括自行分配時間、寫手冊、執書包，以及上學交通安排等，或未學習到，因此特別著重訓練學生掌握生活及學習技能。

連鎮邦則指，近年電子學習越來越盛行，人工智能（AI）發展亦成為升中涵接課程內容之一。另外，他指學校會加強對新生家長的支援，例如在暑假辦簡介會，提醒家長要「放手」，讓子女真正成長。