學童輕生｜李家超：三層應急機制要優化　冀學校多使用社工服務

開學日至今約半個月，已經有3名學童輕生。特首李家超今天（17日）表示感到難過，指政府已有三層應急機制應對學童自殺問題，但學校往往跳級求助，即識別到有較高自殺風險學生後，便尋求精神科醫生治療，比較少用機制內的社工服務，希望讓學校了解透過社工網絡解決問題，政府亦會審視可以推進的措施。



李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：有學校跳級求助 冀學校多使用社工服務

李家超表示，政府已經設立三層應急機制，機制內可以幫到某些有問題學生。第一層是協助學校識別有較高自殺風險的學生，介入及提供輔導，第二層是向學校以外的人士求助，包括社署主持的網絡提供社工服務；第三層是轉介精神科醫生治療。

他表示機制會繼續存在，確保個案得到處理，但他認為當中有優化的地方，例如第二層社工服務使用率較少。他理解有學校關心學生，故將個案由第一層立即提升至第三層求助，不過部分情況可能未必需要這樣做，政府要改善措施令學校更了解在甚麼情況下，社工網絡亦可以幫助學童，繼而解決問題。

李家超指應對學童自殺問題的三層應急機制可優化（盧翊銘攝）

政府會審視可以推進的措施 李家超籲社會共同努力

李家超表示，三層應急機制必然繼續存在，但要從源頭將問題處理好。他指出，多年來數字顯示，學生面對的壓力包括未必獲得親人了解或體諒；學生本身處理壓力、與人溝通的問題等，故要考慮為學童提供協助，及幫助學生處理問題。

他表示最主要是遇到壓力的學生，將問題放在心中，政府和社會都要共同努力處理，譬如鄰居知道學童有問題，可代學生求助，而家庭教育都重要，例如設工作坊講解家庭問題處理手法，政府會審視可以推進的措施。