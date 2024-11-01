MIRROR演唱會墜屏幕　專家指圖則有異須查究　認為工程師未盡其責

MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸吊設備重量案，今（1日）進入第13天審訊。結構工程專家林向暉繼續作供，他指涉案文件質素差，亦有多處錯誤。林認為工程師最低限度，須就錯漏處問清楚，若工程師未掌握足夠資訊便發出證明書，這會很危險，因為這會令外行人認為「冇問題」，林認為本案的結構工程師溫志華未有盡其責任。



林指文件質素差但難言由誰準備

控方專家證人、城大建築及土木工程學系副教授林向暉今續作供。代表被告梁耀祖的資深大律師黃佩琪指，涉案文件欠缺吊掛12名升降MIRROR成員的設備資料，問林「質素咁鬼差嘅文件」是否不似由有工程背景的人準備？林同意文件質素差，但難言文件由誰準備。

專家證人林向暉稱，結構工程師若發現圖側與懸掛物有出入，必須查究，若未掌握清楚資料而批出證明會很危險。(陳曉欣攝)

林向暉作供時指，認為結構工程師溫志華未盡其責。(陳曉欣攝)

輝固的暑期實習生馮帝文早前供稱，溫志華有把索具圖和負重表等資料交他，他坦言閱讀時覺有少少難度。(陳曉欣攝)

2022年的MIRROR演唱會意外，承辦商藝能便涉嫌虛報一批裝置及機械組件的重量，包括6部LED熒幕的實際重量為9,852磅，但藝能卻申報3,600磅，實際重量是申報的2.7倍。（資料圖片／勞顯亮攝）

懸掛物與圖則有出入必須查問

涉案演唱會的穩定性證明書，由康文署外聘輝固（香港）工程顧問有限公司審視主辦方的圖則及負重表，註冊結構工程師溫志華審視文件及實地視察後發出證明書。

辯方指，實地視察的結果對於發出證明書很重要，早前林供稱圖則未有清晰顯示吊掛MIRROR12子的設備，實地視察的結果對計算反力（reaction force）有影響。林同意說法，並當懸掛物與圖則有出入時，工程師必須查問。

需有足夠證據才可簽發證明書

辯方指穩定性證明書牽涉公眾安全，負責簽發的註冊結構工程師責任重大，需要確保懸掛物符合安全要求，不能只依賴未經證實的資料，而是需要得到足夠證據才應簽發。

認為溫未盡其責

辯方續指，溫志華早前同意主辦方提供的4份文件至少有10處錯漏。辯方指作為一個合理的工程師，會質疑文件的可靠性，並應循書面提問，以便日後有需要時解釋。林同意工程師最低限度要就錯漏處問清楚，並指溫沒有盡其責任。

批出證明書會令行外人認為無問題

林同意辯方指，工程師未掌握足夠資訊便發出證明書是危險的做法，會令外行人認為「冇問題」。林亦認同，當工程師視察時如有懷疑，可以要求對口人提供產品目錄、提供懸掛物位置相片，以及在懸掛物升上天花前到實地視察。辯方續指，工程師除了查證文件有否錯漏偏差，實地視察時亦要持批判式的態度，因為「錯咗要孭飛」。林表示同意。

3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

案件編號：DCCC 291/2023