MIRROR演唱會墜屏幕　專家指報表多缺漏　標誌未說明　看圖要靠估

MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸吊設備重量一案，今（30日）進入第11天審訊。控方下午傳召結構工程專家林向暉作供。林指涉案索具裝配圖有多處缺漏及不清晰的地方，有些標誌又無說明是何物，令看圖的人要「靠估」；另有13個負重點超重逾1倍，申報了12名MIRROR成員的重量，但似未計桁架和摩打負重，更沒交代反力的計算方法，形容計算過程是「空白一片」。



專家證人林向暉稱，涉案的負重表及圖側有多處缺漏和不清析，亦未有列明計算反力的方法。(陳曉欣攝)

Mirror 在2022年舉行的紅館演唱會開始時，12名成員由天花吊下。林向暉指，報表上雖然有申報12人的重量，卻似未包括桁架和摩打的重量。(資料圖片)

沒有交代反力點的計算方法

控方下午傳召城大建築及土木工程學系副教授林向暉，他以結構工程專家證人身分作供並解釋其專家報告。林指本案的索具裝配圖，沒有交代40個懸掛點的反力（reaction force）的計算方法，他指圖則顯示收布機的位置偏側，奇怪的是兩個懸掛點的反力完全一樣，實際上其中一點應該較大。林形容計算過程是「空白一片」。

標誌物欠說明看圖要靠估

林又指，圖則應說明圖中標誌代表何物，否則看圖的人要「靠估」，圖則用了不同顏色的線條顯示不同物品，卻欠缺說明，若他沒參考實物圖則，根本無法分辨。

只計12子重量卻未計桁架及摩打

就負重表，林指設備總重量理論上等同反力，但表格上分別列出18414和18470磅。林認為工程師計算時「四捨五入」不足為奇，但有需要解釋。至於表上申報12名MIRROR成員的重量，林指該數值應包括桁架和摩打的重量，但表上似乎只計算了12人的重量。

業界一般會用軟件分析及計算反力

林提到，業界普遍會用SAP 2000的軟件作結構分析及計算反力。據輝固結構工程師溫志華日前證供，溫審視涉案圖則時沒使用軟件計算，由他人手計算。

3名被告依次為吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

案件編號：DCCC 291/2023