品味全城旅發局｜450間餐廳推優惠　27間米芝蓮　牛乳玫瑰鍋39折

萬聖節及美酒佳餚巡禮結束，不過旅發局今日（1日）公布，即日起至11月30日，聯同逾450間餐廳及酒吧推出「品味全城」活動，包括27間米芝蓮推薦餐廳、4間《黑珍珠餐廳指南》一鑽餐廳、24間蘭桂坊商戶等。而活動分為四個主題，部分套餐優惠低至39折，例如養生火鍋店「香江花月」的日本牛乳玫瑰鍋為例，由原價948元減至368元。下文將提供優惠詳情。



旅發局公布，由即日起至11月30日，聯同逾450間餐廳及酒吧推出「品味香港」活動。（旅發局圖片）

旅發局公布「品味全城」的餐飲禮遇，由即日起至11月30日，聯同逾450間餐廳及酒吧推出優惠。而合作商戶數量高於去年，包括27間米芝蓮推薦餐廳、4間奪得《黑珍珠餐廳指南》的一鑽餐廳，以及今年新登場的火鍋店及特色扒房等。

活動一︰逾20間米芝蓮餐廳推優惠 廚魔名人坊套餐$280

其中「品味香港」主題，便包括逾300間餐廳合作推出優惠，涵蓋逾20間米芝蓮獲獎及推介餐廳，若以中菜廳「廚魔名人坊」為例，特選午餐套餐包括脆皮乳鴿、琵琶豆腐等多道經典粵菜，只低至280元。

部份米芝蓮餐廳推介︰



．米芝蓮兩星——分子料理餐廳「廚魔」

．米芝蓮一星——傳統粵菜食府「萬豪金殿」

．米芝蓮一星——韓國料理餐廳「Hansik Goo」

．米芝蓮一星——中菜廳「廚魔名人坊」



「品味香港」逾300間餐廳詳細名單︰按此

活動二︰牛肉主題餐廳推優惠 「香江花月」低至39折售$368

而「牛滋盛宴」則包括逾40間以牛肉為主題的餐廳，又分為西式美饌（西式餐廳及扒房）、午鍋宴（牛肉火鍋）、休閒之選（居酒屋、燒烤及簡餐）、有機素食（素食牛肉），合共四個類別。若以養生火鍋店「香江花月」的日本牛乳玫瑰鍋為例，更低至39折，即由原價948元減至368元。

部份精選餐廳推介︰



．「New York Cut」牛扒套餐7折、優惠價1080元

．「香江花月」日本牛乳玫瑰鍋39折、優惠價368元

．「磯の水產」A4和牛一人前66折、優惠價380元

．「華麗素食」威靈頓素牛柳餐8折、優惠價230.4元



「牛滋盛宴」餐廳名單︰按此

活動三︰24間蘭桂坊商戶85折 指定飲品第2杯半價

「細味蘭桂坊」主題則邀請24間蘭桂坊商戶，為市民旅客帶來精選菜單85折優惠，參與餐廳亦有星級之選，包括香港首間榮獲米芝蓮必比登推介的印度餐廳Bombay Dreams；入選米芝蓮指南的澳洲現代小酒館Cornerstone；榮獲《黑珍珠餐廳指南》一鑽的新派中菜餐廳The Chinese Library。

此外，部份酒吧亦推出優惠，凡購買一杯指定飲品，即可享第二杯半價優惠。精選酒品包括2023亞太區十大最佳新晉國際雞尾酒吧Thirsty Shaker、招牌雞尾酒Double or Nothing、日本評選年度佳釀清酒南部美人特別純米清酒等。

「細味蘭桂坊」潮飲潮食夜生活指南︰按此

「飲吧！香港2024」主題則是一場酒吧探索活動，有逾70間頂級酒吧參與。（旅發局圖片）

活動四︰到指定酒吧點「迷之特飲」儲徽章換獎品

「飲吧！香港2024」主題則是一場酒吧探索活動，有逾70間頂級酒吧參與，向市民及旅客提供遊戲體驗。每間參與酒吧將會提供特色雞尾酒作為「迷之特飲」，只要顧客點選「迷之特飲」，即可獲徽章一枚，收獲徽章愈多，優惠同樣愈多。

3個徽章︰Whisky Live & Bar Show 2024入場券50元酒吧優惠券

5個徽章︰50元酒吧優惠券

7個徽章︰免費Shot一杯

10個徽章：免費Highball / Gin Tonic / 啤酒 一杯（限酒吧內使用）

15個徽章：Whisky Live & Bar Show 2024入場券乙張

20個徽章：價值350至700元的700毫升酒

40個徽章：價值1,500至1,700元的700毫升酒



「飲吧！香港2024」徽章收集之旅︰按此