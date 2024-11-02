奧蘇利雲｜郭俊峯親自推介簽證計劃　盼「火箭」對港桌球界作貢獻

英國桌球天王「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）經優才計劃成為香港居民，入境處處長郭俊峯今日（2日）講述邀其來港經過，指自己十分熱愛桌球，認識不少圈內朋友，從好朋友處得悉奧蘇利雲有興趣來港發展，故作為入境處處長向他推介了不少簽證計劃，奧蘇利雲亦很快選定優才計劃，「佢對香港有份感情」。他形容效果理想，奧蘇利雲也出力幫忙推廣香港，希望他能多推介香港美食、對香港桌球界作出貢獻。



奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。（入境處ig）

奧蘇利雲。（資料圖片/楊宇翹攝）

入境處處長郭俊峯今日接受有線節目訪問時，透露邀請奧蘇利雲來港經過。郭稱本身熱愛桌球，圈內認識許多朋友，從好朋友處得知奧蘇利雲有興趣在港發展，「咁作為處長推介比較適合奧蘇利雲嘅簽證計劃」，對方很快便選擇優才計劃獲批。

他表示，奧蘇利雲來港的效果十分理想，「佢非常幫忙、推廣香港吸引力，效果相當唔錯」，又稱據他了解，奧蘇利雲曾多次來港，在香港打過很多比賽，「佢對香港有份感情，又鐘意行山，同香港美食都好吸引，社交媒體視頻都睇到佢對香港非常熱愛。」

郭指希望奧蘇利雲能繼續多推介香港美食，又稱對方應該很有興趣留港發展及生活，又指香港桌球十分普及，期待他對桌球界有貢獻。

日本網球好手大坂直美日前來港時，也表達對香港喜歡，問及郭俊峯會否向大坂直美推介簽證計劃時，他稱政府非常歡迎世界各地、各行各業優秀人才來港，只要符合資格便非常歡迎。

入境處處長郭俊峯。（入境事務處）

另外，不少市民希望陸路關口可延長開放時間或提早開關，郭俊峯稱延長通關涉及不同政府部門、機構以及內地相關單位，相信若有實際需要的話，各單位會盡力考慮該問題，但若延長通關時間後實際過關人數很少，便會造成資源浪費。他稱會密切留意節日客流作適當調配，包括考慮延長通關時間等。

入境處今年首9個月拒絕超過2.3萬人入境香港，郭稱衡量他人可否入境是按法律及既定政策，今年被拒入境人士中，有8成半屬來港目的有可疑，包括可能曾在港被拘留或打黑工，甚至偽造證件等，剩下1成半也並非跟國家安全有關，可能是證件簽證有問題，未能讓他入境。他強調被拒入境數字只是整體入境旅客的0.07%，屬非常之低。