奧蘇利雲｜數月前申來港居住　「篤波友」入境處長郭俊峯緊密協助

英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，他在周三（10月30日）來港，正式成為香港居民。據了解，奧蘇利雲查詢來港居住是近一年內的事，他在數月前正式提出，同樣是「篤波友」的入境處處長郭俊峯緊密協助，幫忙解決疑難，最終促成其事。



10月中公布的新一份《施政報告》提及在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港。不過奧蘇利雲計劃申請優才計劃時，主動出擊機制尚未出籠，而且是奧蘇利雲自己提出來港，故並非該新機制首個成功例子。



7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan，左）接受入境處處長郭俊峯（右），公開來港原因。（入境處ig影片圖）

奧蘇利雲周三來港時，根據入境處在社交平台發布的片段，他是經香港居民櫃枱入境。在周四（10月31日）入境處披露他透過優才計劃來港取得居留權時，他正在澳門應邀參加桌球大師邀請賽。

奧蘇利雲說，因想有多一個家，故此早在數月前已申請優才計劃，未來計劃會花更多時間留在香港，甚或4、5、6年後搬來香港，「我希望未來為香港做些事」。他在沙特阿拉伯已設立桌球學校幫助年輕球手發展，他指香港桌球氣氛濃厚，希望這裡可以作為他在東亞發展桌球青年訓練學院的起點，「日後看在香港是否也可行，如成事將很棒。」

7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan，左）透過優才計劃來港居住，入境處處長郭俊峯（右）有緊密協助。（入境處ig影片圖）

入境處處長郭俊峯本身也喜歡打桌球，他在影片的「入Q」雖不是一下子成功，但也是真技術，並非剪接效果。據悉，他與奧蘇利雲互相認識，故數個月前得知奧蘇利雲有意來港居住，便全力提供協助，包括提供資訊，為他解答疑難，最終成功為港帶來優才。

奧蘇利雲取得香港身份證後，可以申請內地今年才推出的《港澳居民來往內地通行證(非中國籍)》，免卻辦理回內地簽證。雖每次簽發有效期只有5年，但用以返內地與一般回鄉證無異，持證人在口岸履行指紋採集等手續後，便可使用快捷通道通關，無需填寫外國人入境卡。

奧蘇利雲居港滿七年，便可申請成為永久居民；而他如沒有申請加入中國籍，可以一直保留英國國籍身份。

奧蘇利雲2022年來港參加。（資料圖片／廖雁雄攝）