奧蘇利雲・優才計劃｜數月前申請想多一個家 或最快4年後遷香港
撰文：吳美松
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英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港取得身份證，成為香港居民。他現時在澳門應邀參加桌球大師邀請賽。奧蘇利雲接受媒體訪問時透露自己想有多一個家，早在數月前已申請優才計劃，未來計劃會花更多時間留在香港，甚或4、5、6年後搬來香港。
奧蘇利雲表示，每年有約七、八成時間在中國及港澳地區、以及亞洲地區參加比賽，若有香港身份證會令他出行或生活更方便。即使沒有比賽的時候，香港也有展覽、工作，有身份證可讓他逗留更長時間。
他又說，當在一個地方長時間逗留，就要盡量令自己過得舒適一點，要有家的感覺，而不是要帶着行李到處去。有一個家和有一個正常的生活對他來說很重要。奧蘇利雲又提到未有退休的打算，未來可能會考慮在香港開辦桌球學校。
入境處今日（31日）在社交平台發布了奧蘇利雲與入境處處長郭俊峯會面的片段，奧蘇利雲在片中大讚若想有美好生活，便一定要來香港。對於未來，他就說希望在港享受食物、放鬆生活，在港打桌球，與朋友聚會等。
奧蘇利雲最近來港參加「香港世界桌球大師賽」期間，喜愛跑步的他，曾到訪本港三條跑步路線，更大讚香港郊野景色優美且方便到達，使他流連忘返笑稱：「不想回家」，又說希望明年再來跑山。
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