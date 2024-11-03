大灣區航空CEO談生存道　定位「價值型」航空：親友坐一齊係基本

大灣區航空2022年7月啟航，吳秀蘭從營運總裁接捧行政總裁一職逾半年，回想公司疫中啟航實不易，過程也有起有落，規模現未算大的大灣區航空正尋找生存之道，包括維持日本東京、大阪等主要航點的同時，積極開拓米子等競爭較細的航點。

吳秀蘭稱會陸續增加機隊，之前訂購的波音飛機因廠商問題延誤交付，會按機隊及航點增加速度適時招聘更多機師或機組人員，但暫不考慮購入空中巴士系統飛機。

她強調大灣區航空定位並非傳統航空公司或廉航，而是「價值型航空公司（Value Airlines）」，為乘客提供彈性選項，但也會維持必要服務，例如提供樽裝水、安排同行乘客坐在一起等，「坐埋一齊係最基本需要。」



大灣區航空行政總裁吳秀蘭（中）。（資料圖片/何瑞芬攝）

殺入日本米子 機隊增至8架 回顧疫情中起步不容易

營運兩年多的大灣區航空上月底開通日本島取縣米子航線，是該航空公司第三個日本航點，為隆重其事，行政總裁吳秀蘭隨首航赴米子，並獲當地縣長、市長及縣政府官員接待。上任約半年的她，在米子接受《香港01》訪問時回顧大灣區航空在新冠疫情中開始營運，形容「不是容易嘅歷程」，過程中也經歷起起落落。

吳秀蘭表示，目前機隊只有波音737型號客機，過去擴展了不少航點，包括台北、日本東京、大阪、泰國曼谷及韓國首爾等，機隊由去年9月只有4架，增至現時8架，形容數量倍增。

大灣區航空現時有八架客機。（大灣區航空圖片）

她稱已訂購新一批15架波音737客機，但交付有延誤，稱目前兩大飛機廠均遇到不同問題，其中波音公司延遲交機。她指新飛機會陸續到付，包括簽署了意向購買波音787廣體客機。不過她指暫不打算購買空中巴士（Airbus）系統飛機，因作為新成立的航空公司，維持同一種機隊對機組、維修人員較重要，也能令營運更有效率。

新機隊加入前按需求增聘人手

吳秀蘭稱，目前大灣區航空旗下有85名機師及150名機艙服務員，會在新飛機加入前按需求招聘，形容公司在招聘方面「算好OK」，不少機組人員均願意加入新航空公司。目前第14班機艙服務員培訓班已於8月底畢業，將配合業務擴展增加人手，機長方面則會繼續做全球招聘，內部設晉升計劃予機會副機長升任機長。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭（左）表示，其定位並非傳統航空公司，也不是廉航，而是「價值型航空公司（Value Airlines）」。左為鳥取縣觀光交流局局長鈴木俊一。（何瑞芬攝）

現時本港民航客運公司包括國泰航空及旗下廉航香港快運HK Express，以及香港航空，大灣區航空要在市場分一杯羹，必會面臨重重挑戰。吳秀蘭認為，香港是開放型經濟體系，每日都要面對競爭，但作為市場上規管最細的營運商，須找到方法生存。

強調非廉航 勝在選擇多 吳秀蘭：係價值型航空公司

她表示，現時計劃是維持主要航點，包括東京、大阪及台北等，並輔以新航點，例如申請一些較少航班、較少人競爭的航線，一方面要有主幹支撐，另一方面則開托新航線資源。

不少乘客對於大灣區航空定位有疑問，吳秀蘭解釋，其定位並非傳統航空公司，也不是廉航，而是「價值型航空公司（Value Airlines）」。她解釋，傳統航空公司機票會將所有成本計入，包括一條毛巾、一個飛機餐等，「我都做過飛機餐廠，無論點design都有客投訴，所以將選擇交畀乘客，成10幾款餐揀……冇一間航空公司經濟艙能夠有10幾個餐選擇。」

她又指出，在提供選擇的同時也會維持其認為必須的服務，例如提供一樽水、機艙行李等，乘客即使無揀位，也會主動安排親朋戚友坐在一起，「一齊出門坐埋一齊，係最基本需要。」

大灣區航空10月27日開辦來往香港至動漫角色鬼太郎故鄉、鳥取縣米子市的定期航班。（何瑞芬攝）

談及米子航線，吳稱公司8月底才辦米子包機航線，認為潛力很好，破紀錄兩個月變成定期航空，認為鳥取縣對香港以至大灣灣區旅客而言，都是有潛質旅遊地方，且國附近及大灣區城市都無飛米子航線，故對新航線抱有很大期望。