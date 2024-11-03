去年9000港人訪日本鳥取 聘港人宣特色 觀光局長自稱香港BigFan
大灣區航空上月底開通日本鳥取縣米子定期航線，鳥取縣觀光交流局局長鈴木俊一於當地接受《香港01》訪問稱去年有9,000名港人到鳥取遊玩，目標是航線開通後能增加一倍，將來增至5萬港人。
鈴木表示，30年前首赴香港，當時航班在啟德機場降落時，已深深被香港夜寶石般的景色吸引，更形容是香港的「Big Fan（大粉絲）」，縣內正積極宣傳香港景點，並補貼市民申領護照及旅遊現金回贈等。鈴木稱，鳥取縣政府十分重視香港市場，政府更有聘用香港人在當地擔任交流員，不時向港人宣揚鳥取縣旅遊特色。
目標訪鳥取港人數字增長一倍 長遠一年達5萬人
鳥取縣觀光交流局局長鈴木俊一表示，去年共接待9,000香港人，藉著大灣區航空開設定期航線，首要目標希望數字可增長一倍，長遠達到5萬人。他表示，明白要長期維持一條航線，除吸引港人來鳥取外，也須要有鳥取人或其他縣的日本人到香港，故已做不少宣傳香港景點工作。
縣政府有現金回贈支持居民外遊
鈴木又說，縣政府也提供許多支持居民外遊，包括支援縣內居民申領旅遊護照，若親朋好友一同出遊，也有現金回贈計劃，「可能大家不知道，日本人當中只有一成多人有護照。」
重視香港市場 鈴木俊一更形容30年前首到香港已被夜寶石般美景吸引
鳥取縣政府重視香港市場，更少有地開設香港人政府崗位，聘請港人到鳥取擔任交流員，向港人推介鳥取景點。鈴木俊一更稱是香港的「Big Fan」，提到1994年、即30年前首次到香港的經歷，「航班在啟德機場降落，當時已被夜寶石般的美景吸引，對香港美食、山頂景色，以及港人的熱情都留下深刻印象。」
他大力向港人推銷，指鳥取縣有別於其他大城市，最引人入勝是自然的景色，當中知名景點大山，更是傳說日本神話故事中，神靈第一次降臨日本的地方，歷史十分豐厚。他更指鳥取縣對港人而言必是美食天堂，不僅和牛、蟹及魚十分有名，梨及西瓜都在日本名列前茅，相信必能吸引港人到訪。
全日本都道府縣中人口最少 主打自然景觀 出門不怕遇「黑的」
鳥取縣是全日本都道府縣中人口最少，又主打自然景觀，交通問題如何解決？鈴木俊一稱，鳥取與其他城市一樣，都有JR（鐵路），由東到西都只是一個多小時車程，喜歡自駕的港人更可在米子鬼太郎機場、市中心等租到車，也有巴士通票等。
他指，鳥取縣推出觀光的士服務，只須4,000日元（203港元）便可租一架的士，三小時內按多個不同路線，遊歷縣內巴士及JR難以到及的景點，不怕出門遇「黑的」。他說的士是按一架計算，並非按人頭計，一架最多坐4人，換算每人只須1,000日元（約51元）。