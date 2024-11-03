去年9000港人訪日本鳥取　聘港人宣特色　觀光局長自稱香港BigFan

大灣區航空上月底開通日本鳥取縣米子定期航線，鳥取縣觀光交流局局長鈴木俊一於當地接受《香港01》訪問稱去年有9,000名港人到鳥取遊玩，目標是航線開通後能增加一倍，將來增至5萬港人。

鈴木表示，30年前首赴香港，當時航班在啟德機場降落時，已深深被香港夜寶石般的景色吸引，更形容是香港的「Big Fan（大粉絲）」，縣內正積極宣傳香港景點，並補貼市民申領護照及旅遊現金回贈等。鈴木稱，鳥取縣政府十分重視香港市場，政府更有聘用香港人在當地擔任交流員，不時向港人宣揚鳥取縣旅遊特色。



鳥取縣觀光交流局局長鈴木俊一（右）表示，去年共有9,000名港人到鳥取遊玩。左為大灣區航空行政總裁吳秀蘭。（何瑞芬攝）

目標訪鳥取港人數字增長一倍 長遠一年達5萬人

鳥取縣觀光交流局局長鈴木俊一表示，去年共接待9,000香港人，藉著大灣區航空開設定期航線，首要目標希望數字可增長一倍，長遠達到5萬人。他表示，明白要長期維持一條航線，除吸引港人來鳥取外，也須要有鳥取人或其他縣的日本人到香港，故已做不少宣傳香港景點工作。

縣政府有現金回贈支持居民外遊

鈴木又說，縣政府也提供許多支持居民外遊，包括支援縣內居民申領旅遊護照，若親朋好友一同出遊，也有現金回贈計劃，「可能大家不知道，日本人當中只有一成多人有護照。」

鳥取縣觀光交流局局長鈴木俊一（右）表示，去年共有9,000名港人到鳥取遊玩。（鳥取縣觀光交流局提供）

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重視香港市場 鈴木俊一更形容30年前首到香港已被夜寶石般美景吸引

鳥取縣政府重視香港市場，更少有地開設香港人政府崗位，聘請港人到鳥取擔任交流員，向港人推介鳥取景點。鈴木俊一更稱是香港的「Big Fan」，提到1994年、即30年前首次到香港的經歷，「航班在啟德機場降落，當時已被夜寶石般的美景吸引，對香港美食、山頂景色，以及港人的熱情都留下深刻印象。」

他大力向港人推銷，指鳥取縣有別於其他大城市，最引人入勝是自然的景色，當中知名景點大山，更是傳說日本神話故事中，神靈第一次降臨日本的地方，歷史十分豐厚。他更指鳥取縣對港人而言必是美食天堂，不僅和牛、蟹及魚十分有名，梨及西瓜都在日本名列前茅，相信必能吸引港人到訪。

大灣區航空上月底開通來往香港到鳥取縣米子鬼太郎機場的直航航班。（何瑞芬攝）

大山曾被稱為大神山，即「偉大神明之山」，主要信仰地藏菩薩。（何瑞芬攝）

全日本都道府縣中人口最少 主打自然景觀 出門不怕遇「黑的」

鳥取縣是全日本都道府縣中人口最少，又主打自然景觀，交通問題如何解決？鈴木俊一稱，鳥取與其他城市一樣，都有JR（鐵路），由東到西都只是一個多小時車程，喜歡自駕的港人更可在米子鬼太郎機場、市中心等租到車，也有巴士通票等。

鳥取縣推出觀光的士服務，只須4,000日元（203港元）便可租一架的士，三小時內按多個不同路線。（何瑞芬攝）

他指，鳥取縣推出觀光的士服務，只須4,000日元（203港元）便可租一架的士，三小時內按多個不同路線，遊歷縣內巴士及JR難以到及的景點，不怕出門遇「黑的」。他說的士是按一架計算，並非按人頭計，一架最多坐4人，換算每人只須1,000日元（約51元）。