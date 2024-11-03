沙田單車節｜車手化身「蜘蛛俠」攜戰車上陣　讚路線新鮮、風景靚

首屆沙田單車節今日（3日）舉行，前後共有11場城市繞圈公路賽事，有逾700人參加。有市民化身「蜘蛛俠」上陣，相信一身英雄裝扮「令到我可以踩快啲。」；也有居於沙田數十年的街坊特意來參加。參加者也大讚今次沙田單車節的路線「新鮮」、沿途風景優美，期望活動明年繼續舉辦。



首屆沙田單車節於11月3日舉行。（鄭嘉惠攝）

▼11月3日 首屆沙田單車節▼



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沙田單車節賽事由清晨6時30分開始，環繞沙田城門河畔上演11場賽事，包括專業組、學屆組及市民組的賽事，所有單車手均會穿梭源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路，然後由火炭路（翠榕橋）折返至沙田源禾路作為終點。

「亞洲車神」黃金寶亦有落場參加，他表示活動別具意義，單車是男女老少都可參與的運動，希望活動有助推動單車運動普及化，同時促使沙田成為單車友善城市。

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其中一位車手、自稱「Spiderman」的Peter特地穿上「蜘蛛俠」服裝，甚至連單車亦印上了不同「蜘蛛俠」圖案、變成「蜘蛛俠戰車」。

他表示，作為蜘蛛俠迷，相信這身裝束「令到我可以踩快啲。」他續指，以往都有參加過其他單車節比賽，並指是次比賽圍繞城門河的路線幾新鮮，因為平時不能在馬路路線上踩單車。

對於今早發生單車連環相撞意外，他就表示，「都係慢慢踩，輕鬆享受呢個比賽。」

自稱「Spiderman 」的Peter特地穿上「蜘蛛俠」服裝，甚至連單車亦化身「蜘蛛俠戰車」，印上了不同「蜘蛛俠」圖案。（洪芷菁攝）

自稱「Spiderman 」的Peter特地穿上「蜘蛛俠」服裝，甚至連單車亦化身「蜘蛛俠戰車」，印上了不同「蜘蛛俠」圖案。（洪芷菁攝）

第一次參加單車節、居住沙田幾十年的居民潘先生表示，在比賽期間沿途遇到不少「啦啦隊」街坊為他們打氣。他又指，沿途上城門河的風景亦非常優美，期望明年繼續舉辦。對於今早發生單車相撞的意外，他表示不擔心安全問題，因為沿途設醫療站，亦有工作人員巡線提醒。