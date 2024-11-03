迪士尼跑步賽逾2萬人參與　視障跑手：沿途聽到打氣感興奮

「香港迪士尼樂園 10K Weekend」跑步賽昨日（2日）及今日（3日）舉行。來自中、港、台、日及泰等各地逾2萬名跑手及粉絲參與，創下活動整體及海外參賽人數的歷史新高。



今屆有80名視障、聽障或肢體殘障的傷健跑手參加賽事。其中視障跑手許同學表示跑步為他帶來人生意義，今次的活動能沿途感受來自迪士尼朋友的加油打氣，令他感到十分興奮。



今年跑手首次跑入《魔雪奇緣》主題園區 「魔雪奇緣世界」,《魔雪奇緣》的主角安娜與愛莎於起跑線上歡迎一眾跑手。她們聯同賽道上的米奇與好友、Duffy與好友、Marvel 超級英雄，以及彼思好友等為跑手加油打氣。

財政司司長陳茂波（中）今日到迪士尼樂園主持起跑儀式，與,《魔雪奇緣》的主角安娜（左）與愛莎（右）合照。（迪士尼樂園提供圖片）

財政司司長陳茂波今日主持起跑儀式。他在致辭時表示，活動不只迎合各年齡層及跑手的喜好，而且亦有不少內地及海外的健兒和迪士尼粉絲專誠來港參加，有不少傷健人士參與，促進共融。陳茂波又指，香港有豐富的旅遊資源，只要不斷「諗橋」，定能吸引到更多世界各地的旅客到來。

今屆賽事新增新設「迪士尼跑手造型獎」，鼓勵參與者身穿迪士尼創意裝扮。（迪士尼樂園提供圖片）

今年10K Weekend活動有來自內地的運動員參加，包括中國舉重運動員及連續兩屆奧運金牌得主李雯雯，香港長跑運動員陳家豪也有參加；園方亦透過香港傷殘青年協會、香港復康聯會及心光學校邀請約80名傷健跑手參加，包括視障、聽障或肢體殘障的跑手，香港迪士尼將捐款予傷青會及復康聯會，支持推廣傷健共融的社區項目。

來自心光學校的17歲跑步愛好者許名揚，他與領跑員兼學校教師黃栢林一起參加「Marvel超級英雄10公里跑」。許同學表示，跑步為他的生活增添不同意義，而且本次活動不但能與諸多參賽者一起跑進樂園，沿途更有迪士尼朋友加油打氣，令他感到十分興奮。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，很高興看到這項跑步賽一年比一年規模更大及更好玩，今年創下參加人數紀錄新高，正好展示香港迪士尼及整個香港城市所能帶來的奇妙迷人魅力。

迪士尼樂園表示，自2016年首屆賽事起，香港迪士尼便與「綠惜地球」合作推行環保措施，以支持可持續發展。大會在賽道沿途提供飲水機，並在現場安排回收不同物品，包括紙杯、膠樽、號碼布夾等可回收物品。此外，大會亦避免使用塑膠獨立包裝，以減少活動的塑膠使用量。

大會在賽道沿途提供飲水機，並在現場安排回收不同物品。（迪士尼樂園提供圖片）

今屆賽事新增多個獎項，「彼思好友5公里跑」首次增設三甲名次，大會亦新設「迪士尼跑手造型獎」，鼓勵參與者身穿迪士尼創意裝扮。