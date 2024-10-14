芝加哥馬拉松｜肯尼亞女跑手破世界紀錄　向早逝天才同鄉致意

肯尼亞跑手卓賓姬狄（Ruth Chepngetich）在芝加哥馬拉松刷新世界紀錄，成為史上首名女跑手突破「210」大關，以2小時9分鐘56秒完成馬拉松女子馬拉松，把舊世界紀錄推前近2分鐘。



肯尼亞跑手卓賓姬狄第三度贏得芝加哥馬拉松。（路透社）

「我們有機會看到（新世界紀錄）嗎？」當30歲的卓賓姬狄進入最後直路時，芝加哥馬拉松的評述如此說道，結果這名肯尼亞女跑手以2小時9分鐘56秒衝線，打破艾絲花（Tigist Assefa）上年在柏林馬拉松創下的世績，更將時間推前近兩分鐘，成為史上首位女跑手在2小時10分鐘內完成全馬拉松。

卓賓姬狄是史上首位女跑手在2小時10分鐘內完成全馬。（路透社）

卓賓姬狄第三次稱霸芝馬，她在2022年芝馬僅差14秒未能打破當時的世界紀錄，如今終於得償如願。完成42公里的全馬後，破世績的卓賓姬狄仍有餘力慶祝，她在衝線後披着肯尼亞國旗在跑道上跑着慶祝，她的肯尼亞同鄉﹑贏得男子組冠軍的John Korir亦在終點祝賀她。

「我感覺良好，我以自己為榮，破世界紀錄一直是我的夢想，我不斷向着這目標邁進，下了不少苦功，如今終於實現。」

卓賓姬狄在賽後記者會被問及有沒有教練，她霸氣地直言：「沒有，我就是自己的教練！」而她同時向已故的同鄉世界紀錄保持者傑騰致意：「世界紀錄終回歸肯尼亞，我把這個紀錄獻給傑騰。」

卓賓姬狄如願打破世界紀錄。（路透社）

肯尼亞成為芝加哥馬拉松的大贏家，John Korir以2小時2分鐘44秒率先衝線，贏得男子組冠軍。去年在芝馬打破世績的傑騰（Kelvin Kiptum），早前因為交通意外離世，John Korir奪冠後再度向同鄉致意，「我在今次賽事一直想着他（傑騰），為他而戰，當他上年可以在2小時1分鐘內完成，這個時間鼓勵着我。」