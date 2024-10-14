芝加哥馬拉松｜林海峰完成六大馬不停步　預告明年回鄉再戰東京

熱愛跑步的香港藝人林海峰，在芝加哥馬拉松以3小時40分鐘36秒衝線，完成六大馬，達成不少跑友的目標，但他未有想過停步，笑言已訂好明年返「鄉下」的機票，再戰東京馬拉松。



芝加哥馬拉松｜肯尼亞女跑手破世界紀錄 首人突破「210」大關

林海峰自2015年開始挑戰「六大馬拉松」，只欠芝加哥馬拉松，「林公子」早前為今次馬拉松積極備戰，當他抵達芝加哥後，先在六大馬的獎牌前打卡，更買了一件印有六大馬的T恤作留念。

林海峰首20公里一直保持「5分披」，維持5分頭的時間，以1小時46分鐘左右完成半程，進入30公里後速度稍為減慢，即使末段以5分44秒完成一公里，他依然以3小時40分鐘36秒順利衝線，全場排名為15193，在男子組55-59歲組別則列437名。

林海峰六大馬拉松完成時間



東京馬拉松：3小時49分

紐約馬拉松：3小時25分42秒

倫敦馬拉松：3小時18分08秒

柏林馬拉松：4小時02分17秒

波士頓馬拉松：3小時51分48秒

芝加哥馬拉松：3小時40分36秒



林海峰完成六大馬的最後一場，如願獲得代表跑畢六大馬的「冬甩牌」，同時達成不少跑友的目標，但57歲的他未想過停步，「跑完會唔會再跑多幾場馬拉松？會！」他表示就算每次練習練到身水身汗，只要休息完再起步，「自然生龍活虎精神奕奕」，或許這個循環就是運動的意義，「重複又重複咁做，做到你都唔鬼得閑（閒）冥想人生有何意義」。

林海峰更預告明年「回鄉」再跑東京馬拉松，「已經訂晒機票﹑酒店﹑餓媽家姐（廚師發辦）﹑請定假，2025年返鄉吓補考」。東京馬是林海峰首次完成的六大馬，他在2015年跑出3小時49分鐘。