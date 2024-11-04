太空油｜明年列毒品太遲？議員：先訂立後審議不難　望加快阻濫毒

近年香港有人將「太空油」依托咪酯混入煙油，透過電子煙吸食，至今3人疑似吸食後死亡。今年亦至少69人管有或售賣太空油被捕，較去年的9宗急劇增加。

太空油暫時只受《藥劑業及毒藥條例》監管，未列為毒品。政府目標明年上年半將其列入《危險藥物條例》，加大罰則及阻嚇力。吸毒問題嚴重，醫療衛生界立法會議員林哲玄認為需要現在處理，相信透過「先訂立，後審議」方式，立法程序並不複雜，希望政府交代立法時間表。



本港濫用太空油有上升趨勢。（資料圖片/ 王譯揚攝）

現時依托咪酯列為《藥劑業及毒藥條例》下的第一部毒藥，需要醫生處方，非法供應或使用最高可判罰10萬元及監禁2年。警方及海關去年拘9人涉嫌非法管有依托咪酯，今年急增至66宗，另有3人涉嫌非法售賣被捕。

《施政報告》附篇提出明年上半年，將依托咪酯列入《危險藥物條例》，屆時非法管有或吸食、注射含有依托咪酯的「太空油」，最高監禁七年及罰款100萬元，販運或非法進口則可終身監禁及罰款500萬元。

林哲玄認為濫用太空油情況嚴重，有需要儘快立法。（資料圖片/黃浩謙攝）

林哲玄：濫用愈趨嚴重 有需要加快列為毒品

醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，香港濫用太空油近一年加劇，除了有懷疑死亡個案，更有老師懷疑學生濫用，加上太空油配合電子煙使用，較隱蔽及難以分辨，對香港社會健康構成巨大挑戰。他指內地、台灣、南韓已將依托咪酯列為毒品，香港亦應該儘快立法。

林哲玄表示不清楚政府內部的立法時間表，何時會向立法會提交《危險藥物條例修訂令》。他估計如果今個月內提交，採用「先訂立，後審議」程序，最快明年第一季可以通過，列為毒品。林哲玄認為「法律技術上唔難」，立法不用花費太長時間，「有需要𠵱家就處理，因為見到個濫用情況愈嚟愈嚴重，快啲立法可以加強阻嚇性」。

參考香港規管大麻二酚 (CBD)，政府2022年10月26日將《危險藥物條例修訂令》提交立法會，將CBD納入條例管制，採用「先訂立，後審議」的方式，修訂令兩個月後生效。政府同期設立棄置箱供市民自願棄置CBD產品，直至CBD管制2023年2月1日生效，禁止任何人使用或出售CBD產品。

政府2022年年末設置CBD產品棄置箱。（資料圖片/陳葆琳攝）

急救常用藥物 規管後需制訂醫院使用守則

本身是外科醫生的林哲玄形容，依托咪酯是「幾好用」的麻醉藥物，經常在急救時透過靜脈注射，令病人快速昏迷，再插入呼吸喉。這種藥物的好處是對血壓、心跳的影響較小，適合休克或大量失血的病人，「要用嘅時候都係好緊急，冇乜唔緊急嘅情況度用」。

現時急症室設有危險藥物櫃，由護士長保管鎖匙，使用藥物後在文件上記錄。林哲玄相信將依托咪酯列入毒物後，可以沿用現有的做法，政府及醫管局亦需要制訂醫院的使用守則，「技術上可以克服到，問題唔係好大」。