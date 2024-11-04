大提琴導師為學生買琴騙差價6千　稱女友變心受到刺激　認罪候判

大提琴導師向私人學生的家長稱學生考試需換琴，並稱可代購以取優惠，惟他向家長報稱時，價格卻比實價高出6千，涉乘機騙取差價。他早前被廉政公署拘控，導師今(4日)在西九龍法院認罪，並稱因女友戀上專業人士，更指跟第三者的前途會更好，他受到刺激後欲賺錢而犯案。署理主任裁判官鄭念慈向被告稱：「人哋信你至買呢個琴。」斥被告違反誠信，把案押後至11月18日判刑，以候其社會服務令報告。



向家長稱學生考試要換琴

被告何嘉洋，30歲，私人大提琴導師，承認一項欺詐罪，指他於2023年7月至8月期間，建議一名學生家長替兒子購買新的大提琴，以在音樂考試中使用，並表示可於俊文樂器貿易有限公司(俊文樂器)取得折扣。

被告何嘉洋在西九龍法院承認欺詐罪。(資料圖片)

未透露是轉售及會賺取差價

案情指，被告陪同學生家長前往俊文樂器購買大提琴，俊文樂器只以18,000元把琴賣給被告，被告卻向學生家長訛稱價錢為24,300元，並代為付款，但他並無向該家長透露，他是向俊文樂器購買該大提琴再轉售，並賺取差價。

準備與女友結婚發現有第三者

辯方筗摀求情指，被告在樂團中擔任樂手，在小康之家長大，惟後來家道中落，要由私人屋苑搬至公共。案發時被告與相愛10年的女友準備結婚，發現女友與專業人士出軌，女友更指與第三者的前程會更好，被告因而受到刺激，才欺詐學生家長，想多賺錢而犯錯，望法庭考慮涉案金額只有6千元。

案件編號：WKCC3935/2024