廉署控樂器批發商　提供非法回佣4.4萬元　誘導師轉介學生買樂器

廉政公署今日（24日）落案起訴一間本地樂器批發商、其董事兼股東，以及其銷售總監，控告該公司及二人，涉嫌向五名樂器導師提供非法回佣共逾4.4萬元，以轉介學生向該批發商購買樂器。各被告將於星期四（26日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署今日（24日）落案起訴一間本地樂器批發商、其董事兼股東，以及其銷售總監。（資料圖片）

被告包括俊文樂器貿易有限公司、董事兼股東楊樂華（46歲）、銷售總監鄧沛桓（37歲），同被控六項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。

俊文樂器是香港一間樂器批發商。案發時楊樂華是俊文樂器的董事兼主要股東，負責處理該公司的財務事宜，而鄧沛桓則是該公司的銷售總監。根據一貫安排，俊文樂器會向介紹學生到該公司購買樂器的音樂導師提供回佣。

控罪指俊文樂器、楊樂華及鄧沛桓，涉嫌於或約於2013年1月11日，至約於2014年4月14日期間，無合法權限或合理辯解，向5名音樂導師提供6筆回佣，每筆回佣由逾1,400元至2萬元不等，總值逾4.4萬元，作為有關音樂導師協助和安排6名顧客向俊文樂器購買7件樂器的誘因或報酬。

涉事音樂導師為2名私人小提琴導師、2名私人大提琴導師及1名音樂學校導師，而相關顧客則是涉事樂器導師的1名學生及其他5名學生的母親。

有關顧客據報以逾14萬元，向俊文樂器購買4個小提琴、2個大提琴及1個中提琴。有關顧客並不知悉該回佣安排，亦從未有人向他們尋求批准以接受回佣共逾4.4萬元。

楊樂華及鄧沛桓已獲廉署准予保釋，以待星期四應訊。