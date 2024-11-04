TSA報告｜小三生中、英、數達標率全跌　中三生中文數學達標率升

2024年全港性系統評估已有報告，教育局指，相比去年，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主要科目的表現大致平穩。



據系統評估學生表現數據，相比去年，小三學生在中文、英文、數學科評估達基本能力水平的百分率均略為下跌；今年中三學生在中文及數學科評估達基本能力水平的百分率有上升，英文科評估達基本能力水平的百分率則由67.8%跌至67%。



教育局指，已收到考評局提交2024年全港性系統評估報告。（資料圖片）

教育局指，已收到考評局提交2024年全港性系統評估報告。相比去年，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主要科目的表現大致平穩。

據系統評估學生表現數據，相比去年，今年小三學生在中文、英文、數學科評估達基本能力水平的百分率均略為下跌，中文科由82.4%跌至80.9%、英文科由79.5%跌至78.7%、數學科則由86.5%跌至85.3%。

至於中三學生的表現，相比去年，今年中三學生在中文及數學科評估達基本能力水平的百分率有上升，分別由74.7％升至77%、及由76.6%升至79%。然而，中三學生在英文科評估達基本能力水平的百分率則由67.8%跌至67%。

系統評估學生表現數據。（政府新聞處）

教育局發言人指，自2018年推出優化措施以來，系統評估一直按「低風險、重回饋」的政策原意和定位實施，情況理想，不會增加學生的負擔。當局也鼓勵學校善用系統評估報告的資料，檢視現有學與教措施，提升教學成效。

考評局稍後會直接向各中小學發放小三（只限於全體小三學生參與的學校）、和中三級學校層面數據，供學校作回饋教學之用。教育局也將於11和12月就相關報告舉行專題講座，推動及支援學校和教師善用評估數據和資料以促進學與教。