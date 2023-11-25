TSA復辦成績全降　蔡若蓮：疫後返嚟　學生認唔認真做有影響

考評局早前公布今年復辦的全港性系統評估（TSA）評估報告書，結果顯示小三、小六和中三學生的中英數三科成績達標率均有所下跌，其中小六的表現跌幅最大。教育局局長蔡若蓮重申，新冠疫情影響正常學習生活，認為相關跌幅屬合理，又指學習模式、能力及態度均是影響TSA成績的因素，「啱啱疫情返嚟，（學生）認真啲做，同唔認真去做有影響表現。」



對於近月接連有學生輕生，蔡若蓮指，已推出學校為本的三層應急機制，強調與2016年防止學生自殺報告提出的三層支援模式不同，新機制是用作應對高危時期，僅維持約一至兩個月，醫管局會額外增加人手幫助有需要的個案。



稱TSA成績跌幅合理 強調不會將學生表現排隊

考評局早前公布今年的全港性系統評估TSA公布報告，三個年級在中、英、數方面的達標率均下跌，並跌至有紀錄以來新低。教育局局長蔡若蓮在電台節目時重申，相關跌幅屬合理，因新冠疫情影響正常學習生活。她亦指出，學習模式、能力及學習態度都是影響TSA成續的因素，由於相關測試不會計算在個人成績，「啱啱疫情返嚟，認真啲做同唔認真去做有影響表現。」

她強調，相關評估結果不是將學生的表現排隊，而是視作診斷學生在疫情後的情況，並針對學生不足的地方提供協助，以免影響下一階段學習，「喺每一個階段完結時候，比老師知道依屆同學咩地方得，咩地方遇到困難，以至喺下一個階段及早幫佢。」蔡若蓮建議，不同科目的老師都可以參考TSA報告重點，以加強教導學生相關的知識，如在暑假時開辦一些銜接課程，或於新學年提供「分層設計」的功課幫助同學。

對於近月接連有學童輕生，蔡若蓮指出，每一個自殺個案都是有不同因素，但同意找出背後的高危風險是有助預防個案。（資料圖片／歐嘉樂攝）

學生接連輕生 蔡若蓮疫情社交中斷 重返校園須適應

對於近月接連有學童輕生，蔡若蓮指出，每一個自殺個案都是有不同因素，但同意找出背後的高危風險有助預防個案，現時會深入研究相關個案，歸立高危因素，並與學界分享，提高「守門人」的意識。

被問到是否因疫後要追趕學業成績，學習壓力導致近日的自殺個案上升，她認為，疫情對同學最主要的影響非學業成績，最大影響是社交中斷，減少人與人之間接觸，回到校園時個別同學或會感到難以適應。她亦指，不排除有學校或同學會想追趕學習進度，呼籲應在適當時間、適當速度去追回進度。

三層應急機制僅推一至兩個月

至於港府推出的以學校為本的三層應急機制，蔡若蓮強調與2016年防止學生自殺報告提及的校、社、醫合作的三層支援模式不同，今次機制是應對高危時期，非恆常性，僅維持約一至兩個月，並由老師和學校社工盡快識別有較高自殺風險的學生，再動員社會力量，及時介入支援。