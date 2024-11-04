內地女生涉用假成績報中大　控方需時再取意見　官准被告短暫離港

內地女學生涉向中文大學遞交虛假成績表，被控1項使用虛假文書罪，案件今（4日）於沙田裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，案件押後至12月16日再訊，待控方索取法律意見及檢驗被告的手機。裁判官覃有方准被告繼續以1萬元現金及人事擔保候訊，並准她在11月6日至20日短暫離港。



女被告呂云妮。(陳曉欣攝)

被告有香港身份證

女被告呂云妮，23歲，學生，有香港身份證，被控於2022年2月至2023年6月期間，在香港知道或相信有關虛假文書，即一份成績單屬虛假，而使用該文書，意圖誘使香港中文大學的教職員接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對香港中文大學不利。據悉，被告現被停學。

被告今由資深大律師林穎茜代表。控方今申請押後6周，待索取法律意見及檢驗被告的手機，裁判官批准押後至12月16日再訊。

辯方索訟費被拒

辯方又稱，今早才獲告知警方須檢驗被告的電話，遂提出訟費申請，辯方另申請被告於在11月6日至20日短暫離港。裁判官拒絕訟費申請，但准被告在相關時段離港。

案件編號：STCC3634/2024