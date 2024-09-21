認知障礙症照顧者壓力大　女青研究大自然五感療癒可減輕抑鬱焦慮

近年涉及照顧者的悲劇頻生，照顧者的情緒和精神健康備受關注。香港基督教女青年會今年4至7月聯同香港大學展開全港首個有關「大自然五感療癒」對認知障礙症患者的照顧者影響的研究，發現照顧者與患者一起參與大自然五感療癒活動後，照顧者的抑鬱、焦慮徵狀以至照顧負擔均有明顯改善，證實照顧者能從大自然釋放身心，減輕照顧負擔。



有認知障礙症照顧者表示，參加活動前，「睇見佢（丈夫）已經忟」，全天後照顧另一半亦令她受到壓力。但參加活動後，她發現「原來大自然對我咁好」，學會「睇開啲」，亦學會以正面思想面對照顧壓力。



「大自然五感療癒」，顧名思義，是會運用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，感受大自然。參加者會在受過訓練的人士帶領下，在樹林漫步及與植物互動， 閉眼聆聽大自然中的風聲、雀叫聲，或拾起大自然的樹葉，用鼻聞或用雙手觸摸等，期間需要分享及聆聽同伴感受。

女青聯同港大社會工作及社會行政學系，在4月至7月招募104對輕至中度認知障礙症患者及照顧者為研究對象，其中53對在在個半月內，在接受過認可森林浴導師培訓的社工帶領下，於自己居住的區內公園參加三次大自然五感療癒活動，每次約90分鐘。另外51對則參加三次藝術活動，包括製作乾花相框、毛絨球畫、捲紙畫等，作為對照組。

參加者活動後焦慮、抑鬱徵狀均有改善

研究結果顯示，參加了大自然五感療癒活動的照顧者，在活動後自評焦慮、抑鬱徵狀，以及照顧負擔，均比參與活動前有明顯改善，改善幅度亦比參與藝術活動的照顧者更為顯著，當中以抑鬱徵狀指數減幅最明顯，由6.4跌至4.87，達24.2%。

若以抑鬱及焦慮的程度區分，參加了大自然五感療癒活動的照顧者，抑鬱及焦慮徵狀達「健康」水平者均有增加，增幅分別為13%及19%，達「臨界水平」及「疑似病患」者均減少。

參加者：學會「睇開啲」 不再忟憎

74歲的娟瑜是「大自然五感療癒」活動的參與者。其丈夫今年81歲，2018年確診認知障礙症，娟瑜表示，參加活動前，「睇見佢（丈夫）已經忟，又污糟又邋遢」，除了要照顧對方，又要忍受對方情緒，「壓力大到我都唔知點好。」

她參加活動後，有「原來大自然對我咁好」之感，學會「睇開啲」，放下心中不愉快，亦不再忟憎，思想亦較以往正面和樂觀。直至現時，她仍會到公園自行做五感練習。

聽下啲風聲啦，聽下啲雀仔聲啦，啲花幾靚喎，啲草味、泥味好香喎 活動參加者娟瑜

照顧者可投其所好 吸引認知障礙症患者外出

女青長者及社區健康部總主任韓慕琼表示， 大自然五感療癒活動着重參加者的感官體驗，故「唔洗好大嘅公園」、只要夠安靜、有一定數量花草，便可以進行。她又表示，大部分參加者只要參與過一次，便可以自行在公園練習。

被問到認知障礙症患者常見病徵為不願外出，照顧者可以如何令他們一起外出進行五感活動，韓坦言「係要用啲橋氹」，建議照顧者可投其所好，用他們感興趣的事物吸引他們外出。

韓慕琼又指，近年社會十分注重照顧者的精神壓力，各社福機構亦已設立不少暫託中心，讓照顧者可以騰出空閒時間，舒減壓力，但不少照顧者不知道有相關服務，期望透過大自然五感療癒活動，讓更多照顧者知道社會上有人願意與他們同行。

港大社會工作及社會行政學系研究助理教授蔡澤培表示，研究結果反映大自然五感療癒對改善照顧者精神健康有明顯好處，即使沒有直接針對照顧上的問題，亦紓緩了他們的抑鬱及焦慮徵狀，從而減輕照顧負擔，加上活動安排在照顧者和導師均熟識的社區內進行，大大增加了其可行性。

女青下月起多辦過十場活動 期望未來擴至更多區

女青四間長者中心，將會在未來半年舉辦逾十次「大自然五感『心導」遊」，由接受過認可森林浴導師培訓的社工，帶領照顧者及長者到大自然進行五感療癒活動，提升照顧者的精神健康。韓慕琼又期望，活動未來可擴展至本港其他區域，又表示不介意其他社福機構仿傚，希望可幫助更多照顧者。