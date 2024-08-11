調查揭兩成「留守長者」疑現抑鬱症狀 三成人不願主動向外界求助
撰文：江麗盈
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子女移民，父母留港，這種情況近年不罕見。有商會進行問卷調查，訪問逾110位介乎60歲至96歲的「留守長者」，結果發現，逾兩成半受訪長者疑似出現中度及以上的抑鬱症狀，有逾三成人更表明不願意主動向外界求助。商會指情況令人擔憂，促政府要更針對性地支援留守長者，包括設精神健康篩查及諮詢服務、增設鄰舍友善計劃關注留守長者。
經緯青年商會今年6月至7月，訪問112名介乎60歲至96歲、有子女移民的「留守長者」。結果顯示，46%受訪者所有子女已移民，27%人則稱與子女關係一般至不佳，也有21%受方者稱與海外子女接觸少於每月一次。
結果更發現，53%受訪者認為自身精神健康狀況一般至差，有26%受訪者訪者則疑似出現中度及以上的抑鬱症狀。
同時，逾三成受訪者表明不願意主動尋求外部幫助，主要障礙在於難以啟齒、不懂得尋求社區支援、以及認為政府或社區的支援不足等。
香港明愛安老服務高級督導主任陳淑嫻表示，不願意主動求助，或與與中國人傳統上不習慣將問題宣之於口，以及社會關懷服務及宣傳未能滿足長者有關。
立法會議員狄志遠就調查結果提出建議，包括在地區社福機構探訪時，要主動識別高危家庭；亦要提供一站式社區支援，並設立個案經理模式，醫社合作，持續跟進受助人士。
主辦機構經緯青年商會也建議，政府要有具針對性的方案，支援留守長者的需要。商會會長梁芷琳提到，地區組織如社福機構、關愛隊等要主動識別隱蔽長者，提供適切服務，包括生活照顧、以至情緒輔導等服務。同時，她也鼓勵長者與移民子女保持聯絡。
針對留守長者不願意尋求鄰居協助，她建議樓宇增設鄰舍友善計劃，主動關注特別是獨居的留守長者。
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