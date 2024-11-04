圖襲裁判官｜持刀男涉地鐵非禮判囚　曾上訴指原審官多處犯錯

涉嫌持刀圖襲擊裁判官的姓李的32歲男子，據悉曾涉一宗港鐵非禮案，並遭裁判官王證瑜裁定罪成，被判入獄21天。李曾到高等法院提出上訴，亦被駁回。李在上訴時指王官的裁決多處出錯，包括向事主使用引導式問題，又錯誤否定李的辯解，更沒有恰當地考慮李的反應等，惟高院法官未有接納，今年4月下判辭駁回其上訴。



裁判官王證瑜在九龍城法院處理案件時，有持刀男子闖入其法庭。(資料圖片)

涉案姓李男子曾涉非禮案，在東區法院被裁判官王澄瑜裁定罪成，及入獄21天。

被指在港鐵非禮女子

根據高院法官郭啟安就李案的判辭，李在尖沙咀登上一輛往中環的港鐵列車時，被指用手指摸當時身穿薄長褲女事主的大腿及近其私處的地方，女事主稱感覺被摸後曾怒視李，並指李曾縮手，但她指李之後再摸她，事主稱忍無可忍下，捉住被告的衣袖，並在列車到金鐘站時報警。期間李曾表示人多擠迫，又稱：「唔好意思，我冇掂到你。」李亦曾說：「我哋都趕時間返工，不如唔好搞咁多嘢。」他更曾要求乘客做證，但乘客均稱當時背向他們，未看到情況。

上訴時指王官多處犯錯

根據判辭，李在上訴時認為王官裁決不當，如未考慮他比女事主高約10厘米，其高度難以作出事主所稱的非禮行為，又認為女事主應不能看到被人摸近私處地方，他認為王官未有處理。

李又指，王官誤認為事主當時指李有觸摸她，而李回應：「不如唔好搞咁多嘢。」認為李的反應是不合情理。但李稱他當時趕住上班，事主又指控他非禮，她並說：「如果我放過你嘅話，我就會有陰影。」李因此才會叫事主：不要搞咁多事。李又強調他無舉證責任。

高等法院法官郭啟安去年11月8日聽取李的上訴聆訊，今年4月15日下判辭，他未有接納李的說法，認為王官的裁決合理，駁回李的上訴，維持原判。

▼九龍城裁判法院企圖襲擊裁判官案，現場及醫院情況▼



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該宗企圖襲擊裁判官的案件，發生於今日（4日）上午10時許，一名32歲李姓男子於九龍城法院第八庭的旁聽席聽審時，突然取出一把刀，衝向曾處理其非禮案的王官，被庭警及兩名等待上庭的男警合力制服。事件中3警受傷，王官沒有受傷。