圖襲裁判官｜32歲男不發一言拔刀衝前　女庭警、交通部兩男警制服

九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊裁判官案，據知一名因非禮案罪成、且上訴被駁回的姓李32歲男子，今日到法院旁聽席聽審期間，突然從袋中取刀，企圖襲擊處理其非禮案的裁判官。男子當場被庭警及兩名等候上庭警員制服，事件導致3警受傷。據了解，及時制服犯人的分別為一名女庭警及兩名中央交通違例檢控組轄下的中央交通攝影機調查隊男警，他們分別手指被刀鎅傷、右腳扭傷、多處擦傷等。消息指，有人形容案發時場面「梗係驚險啦，有刀喎」，疑犯犯案時庭內約有10人，他先施施然取刀，繼而衝前企圖施襲，被女庭警及兩男警阻止。



受傷女庭警及兩名交通部中央檢控組男警在伊利沙伯醫院等候治療，女庭警的右腳膝頭擦損、右腳扭傷；一名男警擦傷手，手指被刀鎅傷；另一男警亦扭傷右腳。

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據了解，事發於今日（４日）上午10時15分，李事發於九龍城裁判法院8樓第八庭，庭內當時正進行審訊，內有約10人。男疑犯在旁聽席聽審時，據指他起初施施然取刀，然後衝向裁判官，過程沒有說話，女庭警即時察覺其可疑行徑，上前阻止，男疑犯事敗前轉身逃離法庭，最終被女庭警及兩名交通部中央檢控組男警合力制服。有人形容當時場面﹕「梗係驚險啦，有刀喎」，其後隨即有其他警員到場支援。案件現交由西九龍刑事總部重案組跟進。

九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院。