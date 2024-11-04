圖襲裁判官｜32歲男手持1刀　警搜身查袋再檢3刀及可疑粉末、液體

一名非禮案罪成並已完成刑期的32歲男子，今早（4日）在九龍城裁判法院，持刀企圖襲擊裁判官，被警員制服及拘捕，3名警員受傷送院。現場消息指，除了疑犯手持的一把刀外，警方在其身上及袋中，再檢獲另外3把刀，以及一樽可疑粉末及兩盒可疑液體，由於暫未知粉末、液體屬什麼物質，故警方召爆炸品處理課（EOD）到場跟進。



九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院。

據了解，警方檢獲的4把刀，其中一把由疑犯手持，兩把在其身上搜出，餘下一把則在疑犯的袋內檢獲；疑犯袋亦被搜出一個載有可疑粉末的樽，以及兩盒可疑液體，另被搜出與其非禮案件相關的判決書等文件。法院外則泊有一部懷疑屬於疑犯的單車，警員圍封單車調查及搜證。

由於疑犯懷疑藏有粉末，爆炸品處理課到場調查。（翁鈺輝攝）

據了解，32歲姓李男疑犯早前涉及非禮案，被裁判官判處罪成，李男上訴被駁回，已完成刑期。有人懷疑懷恨在心，今早約10時15分，李男趁該名裁判官審訊案件時，在旁聽席聽審，其間從袋中取出一把刀，衝向裁判官席欲向裁判官施襲。

裁判官見狀即刻避開，庭警見狀即時上前制止，李男事敗逃離法庭，被女庭警及兩名等候上庭的交通警在庭外被制服，並將其拘捕，及送往醫院檢查。

警員在法院出入口發現一部單車，懷疑屬於疑犯，正圍封調查。（翁鈺輝攝）

3名制服李男的警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，被送往伊利沙伯醫院治理。案件現由西九龍總區重案組接手調查。

律政司對事件予以強烈譴責，並指政府絕不姑息任何違法暴力行為，警方定必徹查案件，執法必嚴、違法必究。

九龍城裁判法院。（資料圖片／魯嘉裕攝）

據悉，李男牽涉的非禮案案情指，他在尖沙咀登上往中環的港鐵列車後，被指兩度用手指摸事主。事主捉住李男衣袖，李男解釋因人多，事主卻指李男如彈琴般摸她，並決定要報警。其間李男曾要求乘客做證，但乘客均稱背著他未看到情況。