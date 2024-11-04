經理訛稱其母在公司當臨時工年半　騙取薪酬42萬　認罪候判

印刷公司前業務經理，涉嫌安排母親在公司當臨時工，並虛報其母的工作時數達一年半，詐騙工資逾42萬元。該前經理早前被廉署拘控，他今(4日)在東區裁判法院認控罪。署理總裁判官蘇文隆將案件押後至11月25日判刑，以待索取其背景報告，被告需還押懲教署看管。



被告母親獲准撤銷罪名

被告房龍，39歲，富士膠片商業創新香港有限公司(富士膠片)前業務經理，他承認18項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。其67歲的母親張麗蓮同被控的上述18項罪名則獲控方撤銷控罪。

被告房龍在東區法院承認18項欺詐罪名。

公司准房聘臨時工以解人手不足問題

案情透露，房龍案發時在印刷公司富士膠片擔任業務經理，他獲公司授權，可委託一間人力資源公司聘用臨時職員，以解決人手不足情況。

房龍於2021年8月安排其母親張麗蓮以時薪75元受聘於上述人力資源公司，出任富士膠片臨時職員。該人力資源公司會按張麗蓮的工作時數，向富士膠片收取職員工資等費用。

房報稱其母曾工作5700小時

廉署早前接獲投訴，調查後發現房龍於2021年8月至2023年2月期間，每月均該人力資源公司提交張麗蓮的工作紀錄，並連續18個月均虛報張的工作時數；人力資源公司每月發出相關工時紀錄表及發票要求富士膠片支付費用時，房龍亦持續17次確認內容準確。

在案發的18個月內，房龍虛報張在富士膠片工作共5,700小時，從而詐騙該兩間公司向張麗蓮發放工資共逾42萬元，惟張麗蓮於案發期間從未在富士膠片工作。

案件編號：ESCC2131/2024