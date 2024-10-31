何文田業主4500蚊行賄地產代理「私吞」佣金　要求不上報租務交易

廉政公署昨日（30日）落案起訴一名私人住宅單位業主，控告她涉嫌以4,500元行賄一名地產代理，企圖繞過地產代理商出租單位以免卻支付代理佣金。被告已獲廉署准予保釋，於本周五在九龍城裁判法院答辯。



被告陳穎德，46歲，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。她獲廉署准予保釋，星期五(11月1日)在九龍城裁判法院答辯。

被告案發時是何文田一個私人住宅單位的業主。自2023年2月起，她委託包括香港置業(地產代理)有限公司(香港置業)在內的多家地產代理商「放租」該單位。香港置業一般會就每宗物業租賃交易，向業主及租客各收取代理佣金。該公司禁止其地產代理就公司業務向任何人索取或接受利益。

香港置業。（張嘉敏攝）

被告提供賄款4500元、試圖賄賂代理不向香港置業報告交易

2023年8月13日，香港置業一名地產代理安排一名準租客參觀被告的上述單位，準租客同意以月租25,000元租住該單位。期間被告涉嫌向該地產代理提供賄款4,500元，要求對方不向香港置業報告單位的租賃交易，試圖藉賄賂手段免卻向香港置業支付代理佣金。該地產代理即時拒絕被告的要求，並向香港置業報告事件。

香港置業在廉署調查期間提供全面協助。