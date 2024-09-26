大埔墨爾文國際學校爆食物中毒　51師生食堂吃牛肉千層麵後腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，大埔白石角香港墨爾文國際學校出現懷疑食物中毒個案，51名師生周二（24日）在學校食堂午膳食過牛肉千層麵後，出現腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐等病徵，其中6人已求醫，均無需入院，全部人情況穩定。



香港墨爾文國際學校出現懷疑食物中毒個案。（資料圖片／盧翊銘攝）

6人已求醫 均無需入院

衞生防護中心表示，香港墨爾文國際學校的48名5至15歲學生，包括34男14女，以及三名年齡介乎31至55歲的學校職員，於月周二（24日）於學校食堂午膳，約4至31小時後出現腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐等病徵。其中6名人已求醫，均無需入院，全部病人情況穩定。

牛肉千層麵由食堂提供

初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，較大機會涉及食物中毒，有可能與進食由該食堂提供的牛肉千層麵有關。

衞生防護中心人員已聯同食物環境衞生署食物安全中心人員到該校視察，並已向該校提供有關預防食物中毒的建議。有關調查仍在進行中。

中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。