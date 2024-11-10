患前列腺炎青年投訴精囊內窺鏡手術後現血精　涉事醫生：術後現象

29歲的Sam（化名）患慢性前列腺炎多年，去年向專科醫生求診，獲對方介紹一種「慢性前列腺炎根治術」，遂接受手術，希望根治病症，惟術後其病情未見好轉，徵狀反而變多，包括下腹劇痛、血尿、尿道有血塊、尿道及陰莖刺痛、血精等問題，嚴重影響生活。



Sam向《 香港01》求助，質疑經醫生介紹做的手術、即「精囊內窺鏡手術」，或屬不必要，也批評涉事醫生事前無充分知會他手術內容及風險，事後亦未妥善跟進其情況。涉事醫生回應時否認形容精囊內窺鏡為「根治術」，介紹時會講及手術內容、及風險；又指術後出現血尿、尿道有血塊、血精等屬正常情況，術後亦一直有着病人到診所覆診。



29歲的Sam（化名）患慢性前列腺炎多年，接受專科醫生建議進行精囊內窺鏡手術後病情未見好轉，徵狀反而變多。（盧翊銘攝）

病人指泌尿科醫生形容接受清洗精囊手術可「斷尾」

Sam（化名）今年29歲，已患慢性前列腺炎多年，去年11月向泌尿科醫生崔家倫求診，當時照超聲波，對方指其右邊精囊有發炎，並處方一個月抗生素。他續指，同年12月覆診時，其病情未見好轉，他引述崔家倫表示，抗生素對其病情已無效用，介紹清洗精囊的手術，並形容為「慢性前列腺炎根治術」，又指很多病人做完可「斷尾」。

術後出現血尿、尿道有血塊、尿道及陰莖刺痛、血精等問題

同月，Sam在私家醫院接受手術，術後出現多種術前未有的徵狀，包括下腹劇痛、血尿、尿道有血塊、尿道及陰莖刺痛、血精等問題。Sam指，曾多次向崔家倫查詢，對方均稱他正在康復中，期間又指「症狀反彈後會逐漸好轉」，手術後也只因血尿及尿道有血塊的情況覆診過一次。

Sam於2023年12月在私家醫院做精囊內窺鏡。（盧翊銘攝）

病人發現手術主要用於治療血精 質疑做了不必要手術

Sam後來得悉手術名為「精囊內窺鏡」，開始上網查找資料，發現主要用於治療血精，惟他最初並無相關問題，開始質疑是否做了不必要的手術，他後來再看其他醫生，有醫生指相關手術對其病情並無幫助，「點解我要做呢個手術?」

Sam指，感覺手術後，病情變得複雜，術後的各種徵狀嚴重影響日常生活，每當下班均會上網不斷找資料、找治療方法，經常感到焦慮，「我覺得人生已經玩完。」他說，講出經歷，不想再有人經歷類似的事，希望大眾求醫時，多找幾個專業意見。

回望求診經過，Sam認為醫生介紹他做的屬不必要的手術，也質疑手術令他病情變得嚴重。他亦指，手術前，醫生未向他詳述手術內容及風險。

Sam指，感覺手術後，病情變得複雜，術後的各種徵狀嚴重影響日常生活，令他經常感到焦慮。（盧翊銘攝）

涉事醫生崔家倫否認以「根治術」形容精囊內窺鏡手術

泌尿科專科醫生崔家倫回應時指，手術是醫患均同意才會做，並否認以「根治術」形容精囊內窺鏡手術，又指通常會這樣介紹：「精囊內窺鏡係經尿道做嘅精囊檢查，如果精囊有精囊石，就可以用激光碎石；如果精囊發炎，就用抗生素洗乾淨。」

就「症狀反彈後會逐漸好轉」的意思，他則表示不清楚。但問到病人做完後精囊內窺鏡，出現血尿、血精、小便有血塊阻礙排尿，他指這些都是術後正常現象。他也補充，一直有叫病人到診所覆診。

指用激光打開精囊會有傷口、有結晶 血精可能持續兩個月

崔家倫指，大多數慢性前列腺炎，用藥後有好轉，但當患者已服用很多抗生素，病情持續，便會介紹做精囊內窺鏡，「就好似腸鏡、胃鏡咁，我哋瓹咗入去先知，腔內發生咩事，要望咗先知道。」精囊內窺鏡亦有其風險，包括病人做完或有血精，「因為做手術，做完用激光打開過，內裡會有傷口、有結晶，可能持續到兩個月，（血精）先會清晒。」

他指其次有些病人或會對用作沖洗的抗生素敏感；第三則可能做完亦沒有用，「即係慢性前列腺炎都已經變咗係慢性神經線痛，就算洗乾淨個精囊都係無效。」他稱手術前均會向病人提及上述的風險。

稱已為500多名病人做手術 當中有人能「斷尾」

崔家倫續指，內地有很多人做這種手術，見到很多數據指出可醫治慢性前列腺炎、血精、精囊石、甚或可診斷精囊腫瘤，近年東南亞、東歐也開始有做這種手術。他自2017、2018年至今，已為500多名病人做這類手術，當中有人能「斷尾」，有約三成人術後會出現不同徵狀，包括血精、血尿的情況。

前列腺位於膀胱出口，圍繞尿道，負責製造濃液混和精子形成精液。（資料圖片/孔繁栩攝）

泌尿科專科醫生：非細菌性前列腺炎確診步驟及治療均具「爭議性」

泌尿科專科醫生簡煒文表示，前列腺炎有分細菌性、或非細菌性引起，前者可針對細菌的種類使用不同類別的抗生素，後者的確診步驟及治療均具「爭議性」。他解釋，現時無一種特別有效的治療方法可一次過解決到非細菌性的慢性前列腺炎，精囊內窺鏡檢查則是其中一種會被應用到的治療方法，雖未被廣泛採納，但仍是其中一個曾被證實過有效的治療方法。

簡煒文指，精囊內窺鏡的適應症包括血精及前列腺炎，針對後者時，目的有兩個，其一是評估病人的精囊內有沒有潛在因素，或誘發到慢性前列腺炎，例如精囊結石、或會成為細菌感染的溫床；其二是當發現上述因素，便要將其治療，例如發現結石或有感染的位置，會進行清除及沖洗。

泌尿外科專科醫生楊協和指，治療慢性前列腺炎一般以用藥為主，包括處方抗生素，有時會配合消炎、止痛、放鬆前列腺的藥物，現時亦有些較新派的治療方法，如盆底肌肉的物理治療等，「但都未去到做精囊（內窺）鏡嘅部份，始終精囊鏡都算係有入侵性。」

他也指出，精囊內窺鏡主力是針對精液有血的病人，用來找出血的地方進行止血，但不算是非常針對到慢性前列腺炎的做法，「理論上極少人做。」對於這種入侵性治療能否有效治療慢性前列腺炎，他認為尚待更多研究及文獻去證明。

據出院報告所寫，精囊內窺鏡手術期間有使用激光、及進行霉素沖洗，楊協和稱當中已涉及三四個步驟。但他也表明，難從病人術後情況轉差來判斷手術是否必要，若要仔細審視，要留待醫委會就投訴進聆訊時，由不同專家作詳細評估。