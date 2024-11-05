手足口病｜基督教香港崇真會恩樂園再增兩童感染　所有人醫學監察

衞生防護中心上周公布，位於沙田的基督教香港崇真會恩樂園爆發手足口病，共有6名幼童受感染，需要暫停服務14日。中心今日（5日）交代調查進展，指醫學監測發現再新增加兩名病人，分別為一名17個月大女童及一名29個月大男童，即爆發個案累計有8名學童，全部人已求醫並毋須入院。為有效防止腸病毒71型進一步蔓延，中心將繼續為托兒中心內所有學童，進行醫學監察。



衞生署衞生防護中心稱本地手足口病活躍程度上升。（資料圖片）

上周兩度實地視察涉事托兒中心 辦講座提醒家長預防腸病毒

衞生防護中心上周四（10月31日）公布，一名12日大女嬰感染腸病毒後併發腦膜炎，同時她的18個月大兄長及父親，亦出現手足口病感染病徵。其後調查並發現，病人兄長暫託的基督教香港崇真會恩樂園，正爆發手足口病，共6名幼童受感染，需要暫停服務14日，以進行徹底清潔消毒。

中心今日再公布，上周曾兩度實地視察基督教香港崇真會恩樂園，並評估及要求改善幼兒照顧的步驟及感染控制措施。中心除了在10月31日向員工提供健康教育外，並在11月1日晚上舉辦線上健康講座，提醒家長腸病毒71型的注意事項。講座有約30位家長出席。

再增17個月大女童及29個月大男童染手足口病

醫學監察發現，基督教香港崇真會恩樂園再新增加兩名病人，分別為一名17個月大女童，及一名29個月大男童，即累計有8名學童感染，全部人已求醫，毋須入院，目前情況穩定。當中有3名病人的臨床樣本確診為腸病毒71型，中心正繼續為其餘出現病徵的幼童檢測。

雖然基督教香港崇真會恩樂園自11月1日起，暫停服務14天，但有鑑於兩名新增病人在停課後於家中發病，因此為有效防止腸病毒71型進一步蔓延，中心將繼續為所有學童進行醫學監察。

本周兩日已有9人染手足口病 主要集中幼稚園及小學

中心發言人表示，腸病毒71型是引致手足口病的病原體之一，主傳播及感染途徑包括直接接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱，以及糞便。因此保持良好的個人及環境衞生，為最有效預防感染的方法。

中心續指，本港手足口病活躍程度仍處於高水平，最新監測數據顯示，院舍及學校爆發手足口病個案，由9月21日一周錄得11宗涉及52人，增至10月26日及11月2日一周錄得23宗，分別涉及59人及54人。

至於本周由11月4日起，僅兩日已錄得4宗個案，涉及9人，主要集中在幼稚園、幼兒中心和小學。中心會再次向學校發信，呼籲提高警覺及採取相應措施應對手足口病。

手足口病10至12月小型高峰 籲家長多加留意

中心又指，手足口病和腸病毒71型感染的高峰期一般為5至7月，而10至12月亦可能出現較小型高峰期；學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案，提醒家長應多加留意子女健康情況。

中心並提醒，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，例如腸病毒71型，因此酒精搓手液並不能代替梘液和清水潔手。

中心向市民及院舍人提供以下預防感染的建議：

．保持空氣流通；

．飯前、如廁後，以及處理尿片或其他被糞便沾污的物品後應洗淨雙手；

．保持雙手清潔，並用正確方法洗手。尤其是雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後），應立即洗手；

．打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

．經常清潔和消毒常接觸的物品表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾；

．用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾；

．病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課；

．減少到人多擠迫的地方；

．家長應與學校保持密切聯繫，讓校方知悉病童的最新情況。

