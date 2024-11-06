小雪兒眾籌｜籌得280萬今早停止　媽媽：盼見證女兒撐過每一難關

年僅一歲的女嬰小雪兒，今年初交付社區保母照顧後，左腦出血昏迷，擦過死亡邊緣，手術後雖拾回一命，但自此嚴重殘障。有見小雪兒未來的醫藥費高昂，家人難以負擔開支，眾樂基金昨早（5日）7時正發起眾籌，冀籌得100萬元，不足半日超出原定目標，到今早9時已達280萬元，小雪兒媽媽決定籌款。



小雪兒媽媽透過《香港01》感謝善心捐款人，她說會繼續與小雪兒同行，積極治療，盼能見證女兒撐過每一個難關。



非常感謝社會各界每一位善長幫助，能夠藉著大家的支持及力量，希望有效把握復康黃金期，讓小雪兒重拾基本自理能力，我們一家摯以誠懇感激，並會繼續與小雪兒同行，積極治療，盼能見證女兒撐過每一個難關。 小雪兒媽媽

眾籌11月6日早上9時結束，捐款人數累計達5,468人，籌得共2,800,638元。（網頁截圖）

小雪兒未來一年需要逾100萬元醫療費

年僅1歲的小雪兒，今年初交付社區保母照顧後，經手術後雖拾回一命，但右邊手腳失去活動能力、視力只有0.1、腦細胞死亡及萎縮，自此永久殘障。「眾樂基金」評估小雪兒個案後，認為未來一年需要逾100萬元醫療費，故為她墊支部份藥費再發起眾籌。

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眾籌不足半日善款已超出目標100萬元

眾樂基金昨早7時開始發起籌款，立即得到來自各界的善長人翁踴躍捐款，截至下午5時半，已收到近4,000名善長人翁踴躍捐款，共籌得約169.6萬元，已遠遠超出原定目標的100萬元。

其後直至昨晚上10時半，捐款人數累計達4,574人，善款更已飆升至238.3萬元，即短短5小時再增68.7萬元，平均每名善長捐出520.9元。

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由於籌款早已達標，小雪兒媽媽與「眾樂基金」商量後，決定停止眾籌。在今早9時截止時，有5,468位善長捐款共2,800,638元，平均每位捐款512元。眾樂基金將安排分期發放資助予她，請密切留意基金所發布的消息。