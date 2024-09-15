退役警犬被領養到新家　驚喜發現竟是昔日領犬員　重逢時超興奮

退役工作犬會開放給民眾領養，一隻退休警犬被新飼主帶回家，這才發現未來的主人就是自己當初的領犬員，驚訝表情表露無遺。



網友分享一段影片，一隻德國牧羊犬的警犬年屆退役，經過申請程序後由新飼主帶回家。到家後才發現原來新主人就是照顧陪伴自己的領犬員，牠感到相當震驚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

退役警犬來到新家（微博）

狗狗面對這個真相歪頭露出訝異的表情，瞪大眼睛彷彿不敢置信，隨後在新家四處兜兜轉轉，開心地原地轉圈圈，心情好到像要飛上天。

點擊圖片放大看，更能感受到退役警犬的興奮！

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網友表示：

「狗：你也被領養到這個家了？」、

「鏟屎官拿我的退休金買房了耶」、

「好不容易退休了怎麼又是你？」、

「第一次在狗狗臉上看到驚訝」、

「曾經的戰友再續前緣」、

「畢業還逃脫不了班主任魔掌的感覺」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】