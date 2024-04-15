警犬追疑犯跑30公里山路　回程乘車睏到身體狂搖　因1理由不敢躺

工作犬都是無名的英雄。一隻警犬出任務，追捕嫌犯跑了30公里，回程在車上累到狂打瞌睡卻忍住不敢躺下，左搖右晃的模樣令人心疼。



網友在抖音分享一段警犬的影片，一隻德國牧羊犬的警犬出外值勤，為了追捕犯罪嫌疑人，在山路跑了將近30公里，體力耗盡快累垮了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為實在太累，狗狗在回程的車上端坐著狂打瞌睡，但礙於仍在上班時間，牠一直強撐著不敢躺下，在位子上隨著車子震動左右搖晃身體，眼睛都快闔上了。

回到基地後訓犬員立刻拿了一根大雞腿犒賞，網友敲碗：「快安排下一次任務：出去玩」、「都上車了就讓牠睡一會兒吧」、「有偶包的警犬」、「請善待每一隻工作犬，牠們都是英雄」、「好想去抱抱牠」、「無言的戰士辛苦了」、「人累都可以打盹，為什麼不讓毛孩休息」。

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