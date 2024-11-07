HPV疫苗補種計劃下月展開　首階段中五或以上全日制女生

衞生署周三（6日）公布下月2日開始，分階段為2004年至2008年出生的女生，開展一次性人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）的補種計劃。計劃將分三階段，為期約兩年進行。參與計劃的合資格人士，必須已登記醫健通。每名合資格人士可免費接種兩劑疫苗，而免疫力弱的人士則需接種三劑（三劑均為免費） 。



姜濤早前成為HPV 疫苗的代言人，在地鐵站也有相關的大型廣告。（歐嘉樂攝）

衞生署衞生防護中心自2019／2020學年起，已在香港兒童免疫接種計劃下，為小五和小六的女童推出HPV疫苗接種計劃。世衞於2022年進一步建議對9至18歲女童進行補種，衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會早前同意，將HPV疫苗的目標組群擴大。

今次補種計劃的對象，為2022年時18歲或以下、未被香港兒童免疫接種計劃涵蓋的女性香港居民，亦即2004年至2008年間出生的女生。

衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，一名7歲男童甲流情況嚴重。（資料圖片）

分3階段為期兩年 對象2004年至2008年間出生

首階段於12月2日開始，對象為就讀本港中學（包括特殊學校的中學部）中五或以上（或同等級別）的全日制女學生。學校可安排參與計劃的私營外展隊，到學校免費為合資格女學生接種HPV疫苗。中心會免費提供外展接種的疫苗，並向醫生提供每劑105元的疫苗資助。

第二階段預計於明年第一季開展，對象為於2004年至2008年出生，並於本港專上院校或大學就讀的女性香港居民。

第三階段預計於明年上半年開展，對象為2004年至2008年出生，而已經完成本地學業的女性香港居民。第二及第三階段的詳情將適時公布。

過去5年，小五和小六女童的HPV疫苗接種率均維持高水平，前兩個學年接種兩劑的比率均高達91%，