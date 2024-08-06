國產2價HPV疫苗跌至「奶茶價」　價格戰壓縮市場規模僅餘65億元

隨著國產HPV疫苗的研發，疫苗價格戰也愈演愈烈，有內媒報道，國產二價HPV的價格已壓至接近一杯奶茶的價格。



據內媒《界面新聞》報道，山東省公共資源電子交易平台8月2日披露，山東省2024年入學適齡女孩雙價人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗採購成交公告。其中，沃森生物旗下子公司澤潤生物以2794.65萬元中標101.62萬支。由此測算，二價HPV疫苗單支中標價格已降至27.5元（人民幣，下同）。

國產2價HPV疫苗。（視覺中國）

內地二價HPV疫苗價格戰由來已久。

最初，二價HPV疫苗的藥品集中招標採購中價格區間在329-344元/支。沃森生物率先「突襲」，在福建政府招標中將HPV疫苗招標價壓至約245元/支。這比萬泰生物的二價HPV國產疫苗馨可寧（Cecolin）的定價低了25.53%。

2022年7月，國家衛健委表示，重點推動條件成熟地區免費接種HPV疫苗。納入政府集中採購的二價HPV疫苗市場容量開始逐漸擴大。萬泰生物也開始「反擊」。2023年8月，在廣東省的HPV疫苗採購中，萬泰生物旗下萬泰滄海生物二價HPV疫苗以單劑價格116元中標，降幅接近65%。

內地江蘇、河北等部份省市已啟動14歲女孩免費接種國產2價HPV疫苗項目。（視覺中國）

此後，雙方以百元價格，在內地不同省市開疆拓土。

到了2024年，價格戰越演越烈。萬泰生物率先將二價HPV疫苗降至百元內。2024年3月，據江蘇政府採購網，萬泰生物二價HPV疫苗以86元/支的價格中標，共被採購近50萬支。一個月後，在海南省疾控中心4月28日發布的公告中看到，沃森生物以674.1萬元的總金額中標，供應數量為10.7萬支，單價為63元/支。

如今，沃森生物再將二價HPV疫苗主動降至27.5元，幾乎比一杯高端奶茶還要便宜。雖然因沃森生物和萬泰生物的價格戰，導致HPV疫苗市場規模被大幅壓縮。但這也才更符合國家《加速消除宮頸癌行動計劃（2023-2030年）》的定位。

根據世界衛生組織（WHO）發布的《加速消除宮頸癌全球戰略》，目標系90%的女孩在15歲前完成HPV疫苗接種。中國也積極支持WHO在2030年前90%的女孩在15周歲之前完成HPV疫苗全程接種的目標。即，以90%作為最終接種率。

由此預測，2021年至2031年，9-14歲適齡接種女性的市場總規模約為2.376億針次。若以最初二價HPV疫苗採購329元/針測算，2021年至2031年，9-14歲適齡接種女性的HPV市場規模約為781.7億元。但以最新的27.5元中標價為基準預測，2021年至2031年，內地9-14歲適齡接種女性的HPV市場總規模約為65.34億元。