新世界維港泳2024｜11.10 早上6時仍掛一號或以上風球　賽事取消

中國香港游泳總會及新世界發展有限公司宣布，鑑於香港天文台就熱帶氣旋「銀杏」的預測路徑，有機會帶來不穩定天氣，或影響於11月10日（星期日）早上舉行之「新世界維港泳2024」，主辦機構中國香港游泳總會（泳總）提醒所有參賽泳手要密切留意天文台最新的天氣預報。大會表示，為保障參加者的安全，當日（11月10日）早上6時仍懸掛一號或以上颱風信號；活動將會取消。



主辦方公布，若11月10日清晨6時正，任何熱帶氣旋警告信號仍然生效，或正發出紅色／黑色暴雨警告信號，或是發現紅潮，都會取消舉行活動。換言之，天文台只要發出一號戒備信號，「新世界維港泳」則會宣布取消。

2023年11月12日 約3000人參加新世界維港泳。(蘇煒然攝）

為保障參加者的安全，如遇以下情況，活動將會取消：

天文台於活動當日（11月10日）早上6時仍懸掛一號或以上颱風信號；或

紅色/黑色暴雨警告信號生效；或

比賽場地發現紅潮；或

任何突發狀況不適宜進行海上游泳比賽。

泳總會密切留意天文台發布的最新消息，如需要取消賽事，將盡快於大會網頁(https://www.hkharbourrace.com)及社交媒體專頁「新世界維港泳 New World Harbour Race」公布。

▼2023年11月12日 約3000人參加新世界維港泳▼

