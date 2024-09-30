機場三跑十公里賽｜報名踴躍超額近兩倍　10.1早上起公布抽籤結果

「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」（機場‧渣馬︰三跑道系統十公里國際賽）公眾抽籤上周五（9月27日）已截止報名，各項賽事組別包括十公里輪椅賽名額都爆滿，超額近兩倍。第一輪抽籤結果將於明日（10月1日）上午10時正起公布。



第一輪抽籤結果將於明日（10月1日）上午10時正起公布。中籤跑手將獲發電郵及手機短訊通知，申請者可登入大會網頁查看抽籤結果。成功中籤者須於10月3日晚上7時正付款期限屆滿前完成網上付款程序，以確認其參賽資格。

即將於11月17日舉行的「機場•渣馬：三跑道系統十公里國際賽」，是為慶祝香港國際機場三條跑道按計劃於年底全面投入運作及中華人民共和國成立75周年的渣馬特別紀念版賽事，設有「十公里賽」、「五公里賽」、「三公里賽」及「十公里輪椅賽」項目，同場舉辦「女子精英十公里國際賽」，總名額約12,000個。