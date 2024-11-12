積金易五疑難｜未能對沖繳長服金　強積金多月未入賬　HR慘遭問候

積金局今年六月推出積金易，整合所有強積金的行政程序，現時有五家強積金受托人公司加入平台。有僱主、強積金中介及人事部職員總結轉用積金易五大疑難，包括未能提取僱員強積金「對沖」以支付長期服務金、平台比起原定供款多扣僱主10萬元、僱員戶口仍未顯示3個月前的供款等。

人事部職員袁小姐表示，公司一直按時供款，但同事的積金易戶口顯示為零。她天天收到同事電話「問候」她，甚至有人到積金局投訴公司拖欠強積金，形容公司上下「人心惶惶」。



積金局回覆指，積金易整體運作暢順，相信遇到困難是個別事件。至於用戶提出的5大疑難，局方表示主要涉及輸入資料不符要求，以致未能及時處理供款。如調查後認為不涉及僱主延誤供款，僱主不會被徵收附加費。



有積金易平台用戶反映，僱主有依時供款，但僱員賬戶顯示款項為零。(受訪者提供圖片)

▼疑難一：系統稱驗證失敗 3個月才成功開戶▼



陳先生（化名）開設3家私人公司，一共聘用約40名員工，使用萬通信託強積金計劃。萬通信托是全港首個加入積金易平台的受託人，意味着陳先生和員工是平台的首批用戶。陳先生7月起多次網上註冊僱主戶口惟不成功，網站指「驗證失敗」、「僱主重複註冊」。陳先生三度投訴積金易，平台回覆「技術部門需時跟進閣下之個案」。最終花了3個月，陳先生到10月才成功開戶。

積金局回應：積金易在註冊、身份驗證及資料核實設有嚴謹程序， 與大部分金融機構要求相若。在個別特殊情況下可能需要較長時間，但由於積金易涉及個人資料，不能放寬資訊的保安標準。

系統顯示驗證失敗，無法註冊僱主戶口。（受訪者提供圖片）

▼疑難二：未能提交電子供款結算書 改用紙本▼



陳先生同時是一間500人美容公司的強積金計劃中介，同樣使用萬通信託。轉用平台後，公司以電子方式在平台提交供款結算書。系統多次顯示文件無法辨識、不符合規格等，不准許提交。陳先生唯有改用紙本，每月親身交到積金易的九龍服務中心。

另一間聘請400名員工的公司，人事部職員袁小姐表示未轉用積金易之前只需2至3日處理文件，「我一個人可以處理曬咁多家公司供款手續」。然而轉用後，系統多次不准許提交電子供款結算書，公司唯有增加3名人手協助填寫文件，「如果我一個人搞400幾人嘅紙本文件，我諗一個月都未必處理到，最後主管搵咗幾位同事一齊幫手先勉強搞得掂，可以10號前交齊文件」。

積金局回應：約65%供款、提取強積金、轉移強積金、更改投資指示等行政指示，經電子方式提交，餘下約35%以紙本提交。局方稱設有紙本是為了在過渡期，向用戶提供靈活性。

積金易9月回覆陳先生，稱仍未完成處理6月份的員工供款。(受訪者提供圖片)

▼疑難三：處理供款滯後3個月 僱員帳戶顯示$0▼



袁小姐的公司有70名僱員6月加入積金易，但部分僱員帳戶連月顯示供款為零。人事部首當其衝，「日日收電話畀同事問候」，同事質問「點解仲未有供強積金」。袁小姐打開自己的戶口，7至9月的供款記錄同樣為零。員工誤以為公司欠交供強積金，袁小姐直言「搞到人心惶惶，以為公司唔掂，老闆同我大佬（部門主管）都話影響成間公司聲譽，出經出咗律師信俾積金易，但好似成個月都冇回覆」。

陳先生負責的500人公司遇到同樣情況，至今有過百名員工的賬戶未收到供款。平台9月時曾回覆陳先生，交代該公司85%員工已收到6月的供款、70%收到7月供款。這意味着平台到9月仍未完成處理6月的供款，滯後3個月。有強積金客戶質疑陳先生沒有「認真做整合」，稱「由五月到𠵱家都辦唔到？我覺得奇怪啫」。陳先生指不少僱員賬戶未收到供款，導致未能趕上10月初港股大升3000點的投資良機，影響收益。

積金局回應：用戶可能輸入資料不完整或未完全符合系統要求，而致未能及時處理供款。如積金易及積金局調查後，認為不涉及僱主延誤供款，僱主不會被徵收附加費。

▼疑難四：每月多扣僱主戶口10萬元 稱抵消下月供款▼



陳先生負責的美容公司，須每月銀行自動轉賬80萬強積金供款，給積金局全資擁有的積金易平台有限公司，再由平台分發到僱員戶口。然而，在7月及9月，積金易分別額外多扣僱主銀行戶口10萬元，名目及下落不明。積金易後來回覆公司，指平台系統出錯導致多扣款，但不會退還，款項將用作抵消公司後月份的供款。

積金局回應：如用戶重複輸入扣帳資料，或會導致額外多扣供款 。積金易會先徵詢僱主意願，讓其選擇退還，或將多扣的款項留在儲備帳戶，用作下月供款。

（「積金易」網頁截圖）

▼疑難五：已離職員工仍未收到長服金▼



人事部職員袁小姐有數名同事於5月離職，公司打算「對沖」他們的強積金賬戶供款，支付長期服務金。由於萬通信託6月起將所有強積金服務轉到平台上處理，公司未能成功提取強積金。袁小姐覺得十分委屈，「嗰幾個舊同事每個星期都打嚟鬧我，佢哋自己打上去積金易又問唔到，話無資料」。

積金局回覆：如僱員帳戶尚有未完成供款或交易行政指令，會導致僱主未能提取供款，以抵銷長期服務金或遣散費。僱主應先確保沒有尚未完成的交易指令。

平台開發承辦商電訊盈科企業方案：積極跟進問題



積金局2021年初向電訊盈科企業方案（PCCW Solutions）批出合約，負責開發積金易軟件、硬件構建、籌備項目營運及提供服務。電訊盈科企業方案回覆表示，一直與積金易平台公司緊密溝通，積極討論及跟進用戶遇到的問題。電訊盈科企業方案將繼續以嚴謹、認真的態度與平台營運及保養，加強與持份者溝通，確保平台穩健及運作暢順。