積金易疑80天仍未處理強積金供款、金額歸零　積金局：個別事件

積金局今年六月推出「積金易」平台，整合所有強積金的行政程序，現時有五間強積金受托人公司已加入平台。近日有市民在社交媒體投訴，指平台顯示僱主或僱員某一個月的供款金額為零，亦有人反映系統長時間未處理僱主供款等。

積金局回覆表示，有僱主輸入自願性供款資料時未能完全符合系統要求，或提交資料不足，令僱員帳戶資料未能及時更新。局方認為只是個別事件，平台至今整體運作暢順，絕大部份僱主均能順利供款。



網上有強積金計劃成員，稱轉用「積金易」平台後，「足足80日都未幫個僱主供款比僱員」，質疑有違系統的服務承諾，批評是「垃圾」。亦有人聲稱，轉用「積金易」幾個月，部份月份的僱主及僱員的供款「歸零」，但部份月份則有顯示金額。

網上有強積金計劃成員質疑「積金易」未有遵守服務承諾。（Facebook截圖）

積金局回覆指，強積金計劃有不同類型供款，而僱主自願性供款的計算方法、供款期和領取條件等有所不同，因此平台對所需的資料亦有不同要求。有部份個案須由積金易公司個別協助處理， 令帳戶未能及時反映供款款項。

積金局表示，曾經有僱主輸入資料時未能完全符合系統要求或資料不足， 導致僱員帳戶資料未能及時更新，局方已跟進每宗有問題個案。局方又強調有關情況只屬「積金易」初期出現的個別事件，平台至今運作整體暢順，絕大部份僱主都能順利供款。

積金局：處理供款承諾10個工作天完成

自「積金易」六月推出，已處理超過4萬7千宗供款、提取強積金等電子交易。網站列明，經電子申請的供款，最長6個工作天完成，紙本申請則為10個工作天。

暫時有五間強積金受託人加入平台，包括萬通信托、中國人壽信托、交通銀行信托、渣打信托以及東亞銀行信托。積金局目標是2025年第三季，將現時13個強積金受託人及計劃的所有帳戶轉到「積金易」平台上，為日後落實強積金「全自由行」做好準備。

網站列明，經電子申請的供款，最長6個工作天完成，紙本申請則為10個工作天。（「積金易」平台網頁截圖）

▼強積金受託人加入積金易時間表▼



議員：望積金局多解說 釋除公眾疑慮

選委會界別立法會議員林振昇得悉有強積金中介人反映「積金易」平台出錯，顯示僱主「尚未供款」。林振昇建議受影響的僱主立即聯絡「積金易」，釐清是否真的沒有收到供款，抑或是系統的技術問題，又說暫時只有五間強積金受託人使用平台，規模不大，所以問題未算嚴重。

另外，最新一期《施政報告》宣布落實強積金「全自由行」，即容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，政府2020年亦曾提出「積金易」運行後，會為低收入僱員及自僱人士代供5%強積金。林振昇說將來有更多政策透過「積金易」實施，認為「有8、9成打工仔用平台先符合效益」，又建議積金局加強與市民溝通及解說，能令公眾「對平台有信心」。