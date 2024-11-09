器官捐贈｜29歲設計師心衰竭獲新心續命　術後嘗久違淋浴激動落淚

「換了心後，好似同多個人一齊生活。」年僅29歲的Marco，2021年患上爆發性心肌炎，並出現心衰竭，雖已安裝「人工心」續命，但仍有死亡風險。去年Marco獲有心人捐贈合適心臟，當收到醫院通知，即激動落淚，「第一時間say yes」，翌日早上動手術。過往由於人工心沾水會漏電，他已沒有洗澡長達一年，在重獲新「心」後，他終可嘗到期待已久的「由頭淋到落腳」，喜極而泣：「原來仲有機會咁樣沖涼。」



負責治理Ｍarco的葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖表示，雖然「人工心」能讓心衰竭病人維生，但仍有可能引起各種併發症，故死亡風險仍然高，並非每位病者都如此幸運。今日（9日）是器官捐贈日，他與重獲新「心」的Marco齊心呼籲市民登記器官捐贈，讓病者有重生的機會。



年僅29歲的Marco說：「換了心後，好似同多個人一齊生活。」（周令知攝）

接受器官捐贈的Marco分享其過來人經歷時稱，他患上心肌炎發病時只有27歲，進出了深切治療部兩次，出現心臟衰竭。醫生評估他的心臟機能沒有明顯恢復，因此為他安裝「人工心」維生，直至等到合適心臟移植。由於「人工心」需要長期駁電，Marco形容，當時就如接駁住太空船的太空人，如果「人工心」停止運作，自己就「係咁先」。

雖然距離死亡如此接近，但Marco仍然樂觀地過日子，相信5至7年後可以等到「新心」，暫時以人工心「頂住先」，繼續如常生活。他任職設計師，每天工作5至8小時，穩妥起見會帶多兩顆後備電池，每顆如一塊瑜伽磚。每次外出，他一共帶四顆外置電池，重8至10磅；亦攜拐杖，讓人注意避免碰撞。

不過，最令他困惱是不能洗澡。他說，安裝人工心的位置，該處傷口一直不會「埋口」，因此不能沾濕，以免發炎或引起併發症；而電線遇水亦相當危險。這段期間，他只能忍耐，抹身清潔。

Marco形容換心後首次沖涼：「由頭淋到落腳，係咁爽。原來仲有機會咁樣沖涼」。（周令知攝）

術後首嘗沖涼喜極而泣：原來仲有機會由頭淋到落腳

2023年，Marco終於等到合適的心臟捐贈。他憶述，當時已是深夜11時，飯後回家途中，突接獲醫院來電，指有合適的心臟捐贈，他當場激動得在街上落淚，說：「第一時間say yes」。他稱，翌日早上進行一輪檢查後，便被推入手術室，頃刻是「開心又擔心」。

他形容術後「唞氣舒服咗」，一至兩星期後，他亦終於做到最期待的事，就是洗澡。他說當時不由自主地落淚，「由頭淋到落腳，係咁爽，原來仲有機會咁樣沖涼」。

對於重獲「新心」，他深切地感到幸運，因為對方並非必然要捐贈。他形容，現在就如「同多個人一齊生活」，亦能重拾運動愛好。每次運動時，他會向「新心」說：「Buddy加油呀！」

他亦登記了器官捐贈，雖然未必確定其器官是否健康良好，但至少或能捐贈眼角膜等，「有用的始終有用」，並鼓勵公眾踴躍登記，不要吝嗇。

葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖。（周令知攝）

靠人工心而活 因併發症存死亡風險：不是個個幸運

當日負責治理Marco的葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖表示，雖然「人工心」能讓心衰竭病人維持生命，但因着各種併發症，死亡風險仍然高，有些病人能靠「人工心」存活10年以上，但亦有人於一、兩年內因併發症離世，「不是個個幸運」。

除了末期心臟衰竭，他指對末期腎衰竭病人而言，器官移植同樣是最佳治療方案；而對末期肺、肝衰竭病人來說，器官移植更是唯一方案。

腎臟移植等候人數最高 至9月近2,500人

根據醫管局的器官移植統計，今年首9個月的遺體及活體捐贈者，分別有22及23人，與去年24人相若。今年首9個月共有73宗移植個案，以腎臟和肝臟最多，分別有44及25宗，心臟及肺部則分別只有3宗及1宗，整體較去年全年的92宗少。

至於輪候器官捐贈的病者，以腎臟移植最多，截至今年9月，共有2,482人。而肝臟、心臟及肺部，則分別有78、74及23人等候。

黃加霖表示，移植宗數有浮動是常見，視乎有沒有合適捐贈者，以及他們的意願。醫管局器官捐贈聯絡主任黃穎欣則認為，捐贈者遠遠不及等候人數，是供不應求。不過她同時指出，中央器官捐贈登記名冊登記人數已突破38萬，可見登記人數有比去年慢慢上升。

醫管局器官捐贈聯絡主任黃穎欣。（周令知攝）

黃穎欣補充，以往看到一些潛在捐贈者，因急性腦中風或意外等腦死或離世，其家人支持捐贈，但因為沒有登記名冊，家人亦不清楚死者生前意願，最終無法為死者決定。她表示，成功移植的個案為死者家人帶來希望和欣慰，鼓勵市民登記，並向家人表達意願。

跨境器官捐贈恆常化：全力支持所有合適渠道

醫衞局正研究為兩地跨境器官捐贈設立恒常機制，黃加霖表示，全力支持所有增加病人受贈機會的合適渠道，並指因急性情況而要移植器官的個案，每年都有需要。

至於自探討互助機制後，取消器官捐贈登記的申請大幅上升，黃穎欣表示，相信市民清楚了解捐贈器官，才去登記，因此不擔心登記捐贈者初心有變。

今日（9日）是器官捐贈日。（周令知攝）

本港器官捐贈登記實行「選擇加入（opt-in）」制，黃加霖認為香港捐贈者人數較其他國家低，與此制度並毋直接關係，稱最重要是教育及社會風氣。他鼓勵市民，透過器官捐贈「3S」，即登記（Sign-up）、分享（Speak-out）、傳播（Spread-out），支持器官捐贈。