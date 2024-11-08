元朗套丁案　兩原居民認各收10萬賣丁權　發展商轉售115屋獲10億

廉署早前接獲投訴指元朗水蕉新村有涉及「套丁」交易，從而拘捕並落案控告11人，其中兩名被指曾各以10萬元把丁權出售的原居民，今(8日)在屯門法院承認串謀詐騙罪，裁判官把二人還押至11月29日判刑。案情透露，廉署發現多宗有關的套丁交易，在1991年已開始，涉案的丁屋建成後，被發展商以私人屋苑形式向公眾出售，每幢售價由900萬至1300萬不等，該發展商銷售其中115幢丁屋，共獲逾10億元。



兩名被告：蔡偉生，63歲，及鄧翹沾，74歲，均為丁屋的申請人，各承認一項串謀詐騙罪名，指他們於2006年申建丁屋時詐騙地政總署。

本案涉及的「套丁」交易主要是建於元朗水蕉新村的丁屋。（王譯揚攝）

兩名被告：蔡偉生，63歲，及鄧翹沾，74歲，各認一項串謀詐騙罪，須還押候判。

榮佳建築有限公司負責人王光榮的案件，明年2月區院審訊。

十八鄉鄉事委員會主席程振明（中）與王光榮的案件明天2月區院審。（盧翊銘攝）

丁屋政策指明丁權不可轉讓

根據新界小型屋宇政策(丁屋政策)，每名年滿18歲的男性新界原居民，皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，而有關「丁權」不可轉讓。

兩被告聲明無意轉讓丁權予發展商

案情指蔡及鄧先後於2006年2月至6月期間，分別向地政總署申請在元朗水蕉新村興建一幢丁屋自用。他們向署方聲稱是有關土地地段的唯一合法註冊業權人，且從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，亦無意將他的「丁權」售予其他人士或發展商。

基於相信二人的申請資料屬實，地政總署向他們批出興建丁屋的建屋牌照。

廉署發現發展商轉售丁屋獲逾10億

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現於1991年11月開始，不同人士包括蔡及鄧，在申請於水蕉新村興建丁屋時，該等丁屋最終由一個發展商以一個私人屋苑的形式向公眾出售，每幢售價由900萬元至1,300萬元不等。該發展商就銷售其中115幢丁屋，獲取逾10億元。

原居民村代表與多名中間人收購丁權

廉署調查又發現，一名原居民村代表及多名中間人自1990年代起向元朗原居民收購「丁權」，以在水蕉新村內發展該物業項目。蔡及鄧曾串謀上述中間人分別各以10萬元，即共20萬元，出售他們的「丁權」。

後來約於2005年3月，一間發展商與該原居民村代表達成協議，並委派該原居民代表為受託人合作發展上述丁屋項目。該原居民代表及有關中間人於是繼續向原居民收購更多「丁權」，並安排他們申請在水蕉新村興建丁屋的建屋牌照。

王光榮等被告明年2月區院審訊

此外，懷疑牽涉同一勾當的其餘人士，王光榮，75歲，榮佳建築有限公司負責人；及程振明，67歲，水蕉新村原居民代表，早前已被廉署在另一宗法庭案件起訴一項串謀詐騙罪名。二人於2023年12月否認控罪，案件訂於2025年2月10日在區域法院開審。

另7涉賣丁權被告暫未答辯

其餘被廉署分案起訴的七名丁屋申請人黃觀勝、陳志明、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光及駱天龍，年齡介乎43歲至74歲，今日在屯門裁判法院應訊時並未答辯，全部獲准保釋。黃觀勝及陳志明的案件押後至12月6日再訊，其餘五人的案件則押後至明年1月17日答辯。

案件編號：TMCC 436/2024