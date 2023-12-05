「村屋大王」王光榮與村代表涉訛騙地政署案 將於2025年審
撰文：凌子淇
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「村屋大王」王光榮以及一名元朗鄉村代表，涉在14年間向地政總署訛稱，申建丁屋的申請人是相關土地的唯一合法註冊業權人，令署方批出建屋牌照。兩人同被控串謀訛騙，案件今（5日）在區域法院提訊，他們均不認罪。法官將案件押後至2025年2月10日開審，預計需時28日。
兩名被告：王光榮（72歲，榮佳建築有限公司負責人、事務律師）及程振明（65歲，程為元朗區區議員兼元朗水蕉新村原居民代表）。
控罪指，兩人於2005年5月11日至2019年5月7日，與其他人士串謀詐騙地政總署，誘使地政總署署長及其職員違反其公共職責而行事，即向涉案申請人，批出建屋牌照。
兩人涉虛假地表示，每名申請人為水蕉新村有關土地地段的唯一合法註冊業權人，並就該土地地段申請建屋牌照。他們又涉虛假地表示，上述申請人從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移、讓與、處置或其他方式處理該土地或其任何權益；申請人從未作出亦無意作出任何私人安排，把他們根據該政策。
案件編號：DCCC 1043/2022
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