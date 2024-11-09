維港泳取消｜天文台將掛3號風球　周日早上維持　大會安排退款

超強颱風「銀杏」迫近香港，天文台宣布下午改發三號風球，料熱帶氣旋警告信號仍要在明早（10日）維持，海有大浪及湧浪，呼籲市民離岸邊及停止所有水上活動。



泳總今早（9日）宣布，大會經審慎考慮後，決定取消原定於明日舉行的「新世界維港泳2024」，所有參賽者將獲全數退回已繳付之費用，原定同場舉行的「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」的5公里項目亦會取消。大會稍後公布退款安排，並會以電郵通知泳手。



2023年11月12日 約3000人參加新世界維港泳。(蘇煒然攝）

泳總今日上午宣布，鑑於天文台發出的熱帶氣旋警告將持續一段時間，影響天氣狀況，為保障參加者及工作人員的安全，大會經審慎考慮後，決定取消原定於11月10日（星期日）舉行的「新世界維港泳2024」，所有參賽者將獲全數退回已繳付之費用。原定同場舉行的「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」的5公里項目亦會取消。

因應活動取消，大會將於稍後向已獲確認參賽資格的泳手退還以下款項：

報名費（350元）；

水試費用（150元）；

泳手額外捐出的100元慈善捐款（如適用）



大會稱，稍後將透過「新世界維港泳2024」網頁，公布退款安排，並會以電郵通知所有已獲確認參賽資格的泳手。有關明年新世界維港泳的安排，泳總將適時公布。

▼2023年11月12日 約3000人參加新世界維港泳▼



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旅遊事務署：今晚「幻彩詠香江」取消

另外，旅遊事務署宣布，因應天文台會在今日(9日)下午發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。