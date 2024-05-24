設計師損毀器官捐贈系統罪成　官斥不容好奇測試及破壞　判囚4月

衛生署去年五月發現取消器官捐贈登記的人數大增，認為數字「不尋常」。涉案47歲男設計師涉兩度使用他人資料申請取消器官捐贈，他經審訊後被裁定兩項刑事損毀罪成。案件今（24日）在東區法院判刑。裁判官崔美霞指案情嚴重，因為被告損壞的器名冊對等待器官捐贈病人十分重要。崔官又指，中央器官登記名冊是器官捐贈的重要一環，絕不容被告因好奇或測試而破壞，判他入獄4個月。



被告霍英圻（47 歲，設計師），否認兩項刑事損毀罪，指其於 2023 年 5 月 23 日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港特別行政區䘙生署的財產，即誤用（misuse）一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦。

被告霍英圻被裁定兩項刑事毀壞罪成，判囚4個月。

求情稱無證據顯示會影響系統

辯方求情指，被告案發時並無預謀，因網上熱烈討論，好奇測試而犯案，並非針對政府，且涉案損毀輕微，無證據顯示被告的行為影響其他使用者和該系統。被告雖然不認罪，但同意了不少技術性事實，減省法庭時間，望法庭輕判。

捐贈名冊對病人很重要

崔官判刑指，被告案發時使用他人的個人資料嘗試取消器官捐贈，行為損壞器官捐贈名冊，嚴重損壞公眾利益。雖然辯方指被告沒有預謀，僅因一時好奇犯案，惟被告從事不同工種工作，應知道捐贈名冊對等待器官捐贈病人的重要性。再者，現年已48歲的被告有一定的人生閱歷，難以理解他會因測試和好奇而犯案。

不容被告因好奇測試而任意損壞

崔官續指，雖然衛生署案發時未處理被告的取消申請，惟中央器官登記名冊是器官捐贈的重要一環，絕不容被告因好奇或作無意義的測試而任意損壞系統。加上被告曾兩度犯案，即使初犯，監禁亦屬合適，判他入獄4個月。

隨機入資料認為系統不會接受

被告早前自辯指，他看新聞得知有捐贈取消申請無效，對此抱有疑問，因好奇而在系統輸入隨機資料，包括一名女性友人的名字及電話號碼，但身份證號碼等則隨機輸入，他認為不實的資料應不會被系統接納，強調純粹因好奇而作測試。

案件編號：ESCC2634/2023